СМИ: Украина отложила контрнаступление из-за погоды и нехватки оружия

Намеченное на весну контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) откладывается. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете The Washington Post.

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В публикации говорится,что причиной такого решения стали погодные условия, медленные поставки боевой техники и нехватка боеприпасов, а также утечка секретной разведывательной информации США об Украине.

В начале апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что ВСУ, скорее всего, начнут контрнаступление в течение нескольких ближайших недель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что для срыва контрнаступления Российской армии следует нанести упреждающий авиаудар, пишут «Известия».

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Фото: telegram.org
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