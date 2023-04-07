Fox News: Киев проведет крупнейшую мобилизацию до контрнаступления

Киев намерен провести новый призыв до начала контрнаступления, заявил аналитик. По его словам, масштаб очередной мобилизации будет превышать осеннюю волну в два раза.

Барроса ожидает контрнаступление ВСУ в ближайшие два месяца. Он отметил, что Киев сформировал отдельную бригаду, которая будет руководить действиями армии.

Украинские войска могут начать контрнаступление с четырех направлений, заявил «Радиоточке НСН» подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. В свою очередь, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) считает наиболее опасным направлением южное.

