Fox News: Киев проведет крупнейшую мобилизацию до контрнаступления
Украина готовится к новой волне мобилизации, сообщил американский телеканал Fox News со ссылкой на эксперта Института изучения войны Джорджа Барроса.
Киев намерен провести новый призыв до начала контрнаступления, заявил аналитик. По его словам, масштаб очередной мобилизации будет превышать осеннюю волну в два раза.
Барроса ожидает контрнаступление ВСУ в ближайшие два месяца. Он отметил, что Киев сформировал отдельную бригаду, которая будет руководить действиями армии.
Украинские войска могут начать контрнаступление с четырех направлений, заявил «Радиоточке НСН» подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. В свою очередь, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) считает наиболее опасным направлением южное.
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