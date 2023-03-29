«Ударный кулак»: Стрелков предупредил об опасности прорыва фронта Украиной

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае поражения украинских войск в Артемовске начнется давление на Киев со стороны международного сообщества. По его словам, если Украина сдаст Артемовск, то Россия может заручиться международной поддержкой, которая потребует от Киева «неприемлемых компромиссов». Игорь Стрелков отметил, что заявления Зеленского – это отвлекающий маневр перед наступлением ВСУ.

«Ожидается контрнаступление Украины с задействованием полученной западной техники. Они могут начать его по целому ряду направлений. Наиболее опасным мне представляется южное направление. Именно там противник может попытаться реализовать свое превосходство в качестве западной бронетехники. Она обладает очень хорошими ночными и тепловизионными прицелами. Противник пытается сформировать компактный ударный кулак. Если они его грамотно применят, то он сможет пробить наш фронт в любом месте», - сказал Стрелков.

При этом он отметил, что даже если ВСУ прорвут фронт, то они не смогут успешно наступать в Донбассе и Сватово. По словам Стрелкова, основной удар Украина может нанести на участке фронта от Волновахского направления до Днепра.