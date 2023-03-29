«Ударный кулак»: Стрелков предупредил об опасности прорыва фронта Украиной
ВСУ не смогут успешно наступать в Донбассе и Сватово, даже если прорвут фронт, отметил в эфире НСН Игорь Стрелков.
Если Украина грамотно применит сформированный ударный кулак с западной техникой, то России может угрожать опасность прорыва фронта, заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае поражения украинских войск в Артемовске начнется давление на Киев со стороны международного сообщества. По его словам, если Украина сдаст Артемовск, то Россия может заручиться международной поддержкой, которая потребует от Киева «неприемлемых компромиссов». Игорь Стрелков отметил, что заявления Зеленского – это отвлекающий маневр перед наступлением ВСУ.
«Ожидается контрнаступление Украины с задействованием полученной западной техники. Они могут начать его по целому ряду направлений. Наиболее опасным мне представляется южное направление. Именно там противник может попытаться реализовать свое превосходство в качестве западной бронетехники. Она обладает очень хорошими ночными и тепловизионными прицелами. Противник пытается сформировать компактный ударный кулак. Если они его грамотно применят, то он сможет пробить наш фронт в любом месте», - сказал Стрелков.
При этом он отметил, что даже если ВСУ прорвут фронт, то они не смогут успешно наступать в Донбассе и Сватово. По словам Стрелкова, основной удар Украина может нанести на участке фронта от Волновахского направления до Днепра.
«Вопрос в том, что будет дальше: если они будут наступать на Донбассе в густой застройке, то глубокого прорыва они вряд ли достигнут. Если они будут наступать на Сватово, то их ждет сильно пересеченная местность, которая будет тормозить продвижение. Предполагаю, что основной удар они нанесут на участке фронта от Волновахского направления до Днепра. Вспомогательный удар они могут нанести путем десантирования частей и подразделений через Днепр в районе Каховки», - резюмировал Стрелков.
Ранее экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что контрнаступление ВСУ обернется огромными потерями, если Запад не поставит Киеву дальнобойные орудия. При этом чешский президент Петр Павел заявлял, что у Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление в этом году.
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