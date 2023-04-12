Генерал Нуманов заявил, что вместо солдатов ВСУ будут воевать военные Польши

Многие украинские бойцы отказываются воевать, так как видят, что все уже проиграно, отметил в эфире НСН Хуршед Нуманов. 

Украина и Польша договорились, что в боевых действиях будут участвовать польские солдаты под видом украинских, заявил член Совета высшего офицерского состава «Офицеров России», генерал-майор Хуршед Нуманов в пресс-центре НСН.

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«Сами националисты украинские уже боятся воевать в составе так называем бригад и подразделений против России, поскольку видят, что все проиграно… Они поступают так, как поступали фашистская Германия и их наемники. Украина и Польша договорились, что открывают границу, и в конфликт вместо украинских националистов вступят в бой польские солдаты под видом украинских», - сказал Нуманов.

Ранее председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин в пресс-центре НСН отмечал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не обладают потенциалом, чтобы нанести удар по направлению между Запорожской областью и ДНР, а также отсечь сухопутный коридор в Крым.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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