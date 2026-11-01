Стало известно, сколько рабочих суббот будет в РФ в 2027 году

Она будет предшествовать трехдневным выходным ко Дню защитника Отечества. Это будет 20 февраля. После этого россияне будут отдыхать 21, 22 и 23 февраля.

Все остальные длинные праздники соберутся сами. Также в мае россияне будут отдыхать с 1-го по 3-е и с 8-го по 10-е число.

В 2027 году понедельник после Пасхи станет выходным благодаря 1 Мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

