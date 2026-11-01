Стало известно, сколько рабочих суббот будет в РФ в 2027 году
1 ноября 202605:01
Денис Постольский
Россиян в 2027 году ждет только одна шестидневная рабочая неделя, сообщает ТАСС.
Она будет предшествовать трехдневным выходным ко Дню защитника Отечества. Это будет 20 февраля. После этого россияне будут отдыхать 21, 22 и 23 февраля.
Все остальные длинные праздники соберутся сами. Также в мае россияне будут отдыхать с 1-го по 3-е и с 8-го по 10-е число.
В 2027 году понедельник после Пасхи станет выходным благодаря 1 Мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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