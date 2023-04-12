«Потенциала нет»: В ЛНР не поверили в «контрнаступление» ВСУ
Киев слишком много говорит о предстоящем контрнаступлении, отметил в эфире НСН Алексей Карякин. По его словам, то, о чем часто говорят, обычно не реализуется.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не обладают потенциалом, чтобы нанести удар по направлению между Запорожской областью и ДНР, а также отсечь сухопутный коридор в Крым, заявил председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин в пресс-центре НСН.
«Все эти «контрнаступления» анонсируются ВСУ уже на протяжении многих лет. По моему мнению, когда готовятся к контрнаступлению, о нем молчат. А то, о чем говорят, не реализуется. По поводу направления… Для Украины концентрировать «кулак» и наносить удар есть смысл по направлению между Запорожской областью и ДНР, чтобы отсечь сухопутный коридор в Крым. Но соглашусь с тем, что ВСУ сегодня не обладают потенциалом для этого, а Европа и НАТО не осмелятся открыто вводить свои войска, потому что это будет означать нападение на Россию», - сказал Карякин.
Ранее Сергей Липовой в пресс-центре НСН отмечал, что ВСУ ждет «Артемовская мясорубка», если они начнут контрнаступление.
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