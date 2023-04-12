«Последний бой»: Украине предрекли «мясорубку» при попытке контрнаступления

«Может случиться форс-мажор, когда Америка топнет ногой и скажет: «Вперед, вы должны показать, на что вы способны!». Тогда это будет продолжение Артемовской мясорубки и последний бой ВСУ. Они постараются всей своей мощью нанести удар. Это будет удар растопыренной рукой, а не кулаком. Не сложно догадаться, что будет с этими бригадами», - сказал Липовой.

Ранее, 11 апреля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью телеканалу ARD заявил, что Киев примет решение о начале контрнаступления «в самый последний момент».

