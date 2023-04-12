«Последний бой»: Украине предрекли «мясорубку» при попытке контрнаступления
Если США заставят Киев пойти в контрнаступление, то ВСУ ударят не кулаком, а растопыренной рукой, отметил в эфире НСН Сергей Липовой.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждет «Артемовская мясорубка», если они начнут контрнаступление, заявил председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в пресс-центре НСН.
«Может случиться форс-мажор, когда Америка топнет ногой и скажет: «Вперед, вы должны показать, на что вы способны!». Тогда это будет продолжение Артемовской мясорубки и последний бой ВСУ. Они постараются всей своей мощью нанести удар. Это будет удар растопыренной рукой, а не кулаком. Не сложно догадаться, что будет с этими бригадами», - сказал Липовой.
Ранее, 11 апреля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью телеканалу ARD заявил, что Киев примет решение о начале контрнаступления «в самый последний момент».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru