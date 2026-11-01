Вассерман: Факт существования Украины не позволяет завершить СВО

Факт существования террористической организации Украина мешает завершить специальную военную операцию, сообщил «МК» российский публицист и эрудит Анатолий Вассерман.

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«Украина изначально придумана в 1860-х годах как инструмент разрушения остальной России. До тех пор пока существует хоть один квадратный метр с надписью «Независимая Украина», он неизбежно будет использоваться как плацдарм для размещения чего-нибудь вредного для всего русского», — заявил он.

Вассерман отметил, что конфликт с РФ будет возобновляться при любых попытках его остановить, пока не будет признано, что украинцы — часть русского народа.

Ранее эрудит указал, что запасов НАТО, вместе с которым Украина воюет против РФ, может хватить ещё на несколько лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:РоссияУкраинаАнатолий Вассерман

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