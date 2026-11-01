«Украина изначально придумана в 1860-х годах как инструмент разрушения остальной России. До тех пор пока существует хоть один квадратный метр с надписью «Независимая Украина», он неизбежно будет использоваться как плацдарм для размещения чего-нибудь вредного для всего русского», — заявил он.

Вассерман отметил, что конфликт с РФ будет возобновляться при любых попытках его остановить, пока не будет признано, что украинцы — часть русского народа.

Ранее эрудит указал, что запасов НАТО, вместе с которым Украина воюет против РФ, может хватить ещё на несколько лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

