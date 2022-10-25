Чудовищное преступление: Москва готовится к применению Киевом «грязной бомбы»

«Наше министерство обороны получило также информацию, что эта провокация может быть осуществлена при поддержке западных стран», - говорится в письме Небензи, слова которого приводит РИА Новости.

Отмечается, что Россия призывает западные страны оказать влияние на киевский режим с тем, чтобы он отказался от планов применения «грязной бомбы». В письме подчеркивается, что у таких планов будут тяжелые последствия, и они повлекут массовые потери среди населения. В тексте также сказано, что Москва «призывает генсека ООН сделать все, что в его власти, чтобы не допустить осуществления этого чудовищного преступления».

При этом Небензя подчеркнул, что Россия не планировала и не планирует применять ядерное оружие на Украине.

«О возможности применения такого оружия не говорило ни руководство нашей страны, ни министерство обороны», - указал он.