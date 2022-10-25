Чудовищное преступление: Москва готовится к применению Киевом «грязной бомбы»
Россия призывает мировое сообщество сделать все для недопущения применения Украиной маломощного ядерного боеприпаса, однако Запад считает такие данные «очевидно ложными».
Москва расценит применение Киевом «грязной бомбы», если это произойдет, как акт ядерного терроризма. Об этом говорится в письме российского постпреда при ООН Василия Небензи к генсеку организации Антониу Гутеррешу.
«Наше министерство обороны получило также информацию, что эта провокация может быть осуществлена при поддержке западных стран», - говорится в письме Небензи, слова которого приводит РИА Новости.
Отмечается, что Россия призывает западные страны оказать влияние на киевский режим с тем, чтобы он отказался от планов применения «грязной бомбы». В письме подчеркивается, что у таких планов будут тяжелые последствия, и они повлекут массовые потери среди населения. В тексте также сказано, что Москва «призывает генсека ООН сделать все, что в его власти, чтобы не допустить осуществления этого чудовищного преступления».
При этом Небензя подчеркнул, что Россия не планировала и не планирует применять ядерное оружие на Украине.
«О возможности применения такого оружия не говорило ни руководство нашей страны, ни министерство обороны», - указал он.
Так, информацию о планах Украины применить «грязную бомбу», или маломощный ядерный боеприпас, распространило утром 23 октября РИА Новости со ссылкой на «заслуживающие доверия источники в разных странах». Отмечалось, что киевские власти после удара по украинской территории намерены обвинить в произошедшем Россию, после чего будет запущена «мощная антироссийская компания» для «подрыва доверия» к России. В публикации утверждалось, что работа по созданию «грязной бомбы» находится на финальном этапе, а власти Украины ведут негласные переговоры с британским правительством для получения деталей ядерного оружия.
В течение того же дня, 23 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с коллегами из США, Великобритании, Франции и Турции, трем последним он выразил опасения о возможной провокации со стороны Киева. Опасения касательно «грязной бомбы» в сообщении российского ведомства по итогам разговора с американской стороной не упоминаются.
Со своей стороны, власти Украины отвергли обвинения. В МИДе подчеркнули, что Киев не обладает таким типом вооружения, не планирует его приобретать и использовать. А советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал информацию о подготовке провокации с «грязной бомбой» абсурдом.
«Абсолютный и совершенно предсказуемый абсурд <...> Ни одно из их предыдущих заявлений так и не подтвердилось», — сказал Подоляк в разговоре с изданием Liga.net.
При этом позднее, 24 октября, в Минобороны раскрыли подробности плана применения Украиной «грязной бомбы». Как сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, Киев хочет замаскировать взрыв «грязной бомбы» под подрыв российского ядерного боеприпаса. Он пояснил, что «грязная бомба» состоит из заряда взрывчатого вещества и контейнера с радиоактивными изотопами, который разрушается при подрыве. Распыленное ударной волной радиоактивное вещество может загрязнить большие территории и привести к возникновению лучевой болезни.
«Подрыв неизбежно приведет к радиоактивному заражению местности на площади до нескольких тысяч квадратных метров... Выброс затронет всю Европу», - уточнил Кириллов.
Между тем российские власти призывают мировое сообщество отнестись к вопросу возможного применения Украиной «грязной бомбы» крайне серьезно. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что опровержения Запада о том, что Украина не пытается создать «грязную бомбу», являются голословными. По его словам, многие «западные коллеги» считают, что «Россия сама планирует сделать нечто подобное, чтобы потом обвинить режим Зеленского», однако подобные разговоры в Москве считают несерьезными.
«Некоторые из наших собеседников действительно предложили обсудить имеющиеся у нас сведения на профессиональном, военном уровне. Это подход, который мы поддержали», - отметил Лавров.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом «грязной бомбы» существует. По его словам, глава Минобороны Сергей Шойгу довел эти сведения до Запада, которые могут самостоятельно решать - верить в эту угрозу или нет.
«Дело в том, что их недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза применения такой «грязной бомбы». Угроза налицо... Дальше уже их дело - верить или не верить», - приводит РИА Новости слова представителя Кремля.
При этом руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон отвергает «очевидно ложные заявления» Шойгу о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу» на своей территории.
Тем временем многие специалисты и эксперты едины во мнении, что в случае ядерного удара со стороны Украины никто не будет доказывать ее вину. Эксперт по ракетно-ядерному распространению Владимир Хрусталев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что любой радиоактивный материал можно идентифицировать благодаря уникальной композиции химических элементов и изотопов. Однако, указал он, в случае применения Украиной радиологического оружия разбираться в ситуации никто не будет.
«Никто не будет слушать чьи-либо аргументы, по крайней мере, публично. Любой радиоактивный материал можно идентифицировать, если есть возможность взять пробные образцы по всем основным объектам в мире. Именно потому в 1990-е годы подтвердилось, что якобы контрабанда радиоактивных материалов в бывшем СССР оказалась на поверку хищениями с западных объектов. Это удалось доказать, в частности, по изотопным композициям. Но тогда все действительно пытались понять, откуда взялся тот или иной материал, а сейчас никто ничего понимать не хочет», - объяснил Хрусталев.
Так, ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что мир не должен допустить обладания Украиной ядерным оружием. По его словам, киевская власть стремится стать ядерной державой и это стало понятно после выступления президента Украины Владимир Зеленского на конференции по безопасности, которая проходила в Мюнхене.
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