Эстонскую деревню на границе с Россией изолировали противотанковыми рвами
Деревня Вински в Эстонии оказалась зажата между границей с Россией и противотанковыми рвами из-за милитаризации приграничной территории. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.
По ее данным, населенный пункт превратился в крепость, с одной стороны деревню окружает ограждение, с другой – рвы и оборонительный вал. Местные жители недовольны происходящим, жалуются на сложности с ведением быта и выражают опасения по поводу безопасности сооружений.
«Сначала мы боялись, что рвы настолько глубокие, что непонятно, как из них выбраться, если туда упасть, или если они наполнятся водой», — рассказала одна из жительниц.
Кроме того, население беспокоит, куда будет отводиться стекающая вода и сохранится ли лесная дорога, по которой можно выехать из деревни.
Ранее в Эстонии заявили о планах построить до 150 оборонительных бункеров близ границы с Россией, напоминает Ura.ru.
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