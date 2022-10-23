СМИ: На Украине готовят «провокацию с грязной бомбой»

Киев готовит провокацию на территории страны с применением «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «заслуживающие доверия источники» из различных стран, в том числе Украины.

Лавров ответил на призыв Зеленского к превентивному удару по РФ

Источники агентства рассказали, что украинский режим собирается использовать провокацию, чтобы обвинить Москву в применении оружия массового уничтожения на Украине. Таким образом Киев рассчитывает начать глобальную «антироссийскую кампанию».

Киев под началом «западных кураторов» перешел к практической части реализации плана, сообщили неназванные источники агентства, пишет Газета.ru.

По информации РИА Новости, ученым Восточного горно-обогатительного комбината и Киевского Института ядерных исследований дали поручение подготовить «грязную бомбу».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 6 октября заявил, что НАТО должно нанести превентивный удар с целью «исключить возможность применения Россией ядерного оружия». Этот призыв он озвучил в ходе выступления по видеосвязи в аналитическом центре Австралии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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