Аналитик: В случае ядерного удара со стороны Украины никто не будет доказывать ее вину

Ранее Минобороны России выразило обеспокоенность, что Украина может применить "грязную бомбу", киевские же власти намекают на то, что Москва готовит провокацию. Хрусталев заявил, что приводить какие-либо доводы в свою защиту будет бесполезно из-за нежелания сторон разобраться в ситуации.

«Никто не будет слушать чьи-либо аргументы, по крайней мере, публично. У каждой партии топлива после работы на реакторе есть в конкретный момент времени своя уникальная композиция химических элементов и изотопов. Если ядерное топливо прекратило облучаться в реакторе месяц назад, полгода назад или год назад, каждый раз отношения между изотопами плутония, урана и других веществ будут индивидуальными. Любой радиоактивный материал можно идентифицировать, если есть возможность взять пробные образцы по всем основным объектам в мире. Именно потому в 1990-е годы подтвердилось, что якобы контрабанда радиоактивных материалов в бывшем СССР оказалась на поверку хищениями с западных объектов. Это удалось доказать, в частности, по изотопным композициям. Но тогда все действительно пытались понять, откуда взялся тот или иной материал, а сейчас никто ничего понимать не хочет», — сказал Хрусталев.

Эксперт подчеркнул, что руководство России не должно ослаблять позицию ради доказательства своей мирной направленности.

«Ключевая опасность заключается в том, что наше военно-политическое руководство и система военно-государственного управления в случае такой провокации может начать предпринимать действия, направленные на доказательство наших мирных намерений, чем способны воспользоваться наши оппоненты. С другой стороны, очевидно, что такая провокация поднимет ставки. Когда зазвучит разговор о радиоактивном загрязнении, атмосфера начнет все больше двигаться из неядерной плоскости к настоящей ядерной. В первую очередь, это попытка психологического давления, авантюры и прочего. Военная ценность таких действий сейчас минимальна», — отметил аналитик.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, какими видами оружия Россия сможет отразить удары НАТО.

