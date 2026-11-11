СМИ: Байдена и его жену забросали пакетами с молоком в Дублине

Пропалестинские демонстранты в Ирландии забросали пакетами с молоком бывшего президента США Джо Байдена и его жену Джилл. Об этом сообщает The Telegraph.

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Инцидент произошел во время посещения четой Тринити-колледжа в Дублине.

Протестующие бросали пакеты и другие предметы, скандируя «Позор», «Геноцидный Джо» и «Твои руки в крови».

Были задержаны как минимум два участника акции, отмечает Ura.ru.

Ранее СМИ сообщили, что при администрации Байдена были подготовлены условия соглашения о прекращении огня в секторе Газа, однако проект не был одобрен Израилем.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИрландияДжо Байден

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