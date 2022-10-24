Нарышкин: Украина не должна обладать ядерным оружием

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что мир не должен допустить обладания Украиной ядерного оружия, сообщает РИА Новости.

«Хуже ядерной»: Украину заподозрили в намерении применить «грязную бомбу»

В частности, он отметил, что киевская власть стремится стать ядерной державой и это стало понятно после выступления президента Украины Владимир Зеленского на конференции по безопасности, которая проходила в Мюнхене.

«И тогда уже были понятны его амбиции обладать ядерным оружием. Мир не должен этого допустить», - сказал Нарышкин.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал США и страны Европы спонсорами и пособниками ядерного терроризма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СВРСергей НарышкинЯдерное ОружиеУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры