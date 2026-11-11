Над Россией сбили 627 беспилотников ВСУ
Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России более 600 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом заявило Минобороны.
За ночь военные сбили 627 беспилотников, пишет RT.
Дроны ликвидировали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Кировской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской областях. Также БПЛА сбили над Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Краснодарским краем.
Кроме того, беспилотники уничтожили в Татарстане, в Крыму и над водами Азовского моря.
Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что над регионом сбили 150 дронов ВСУ.
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