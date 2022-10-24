США, Британия и Франция отвергли данные о применении Украиной «грязной бомбы»

Великобритания, США и Франция не считают обоснованными предупреждения России о возможности применения Украиной так называемой грязной бомбы. Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, распространенном Госдепартаментом Соединенных Штатов.

СМИ: На Украине готовят «провокацию с грязной бомбой»

Главы дипломатических ведомств трех государств вновь выразили поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и заверили, что будут поддерживать усилия Киева по защите своей территории «столько, сколько потребуется».

В заявлении отмечается, что министры обороны Британии, США и Франции провели переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

«Наши страны ясно дали понять, что они отвергают очевидно ложные утверждения о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на своей территории. Мы также отвергаем любые предлоги для эскалации со стороны России», — приводит сообщение ТАСС.

Накануне Шойгу поговорил по телефону с министрами обороны Великобритании, Франции и Турции, напоминает Ura.ru. Глава Минобороны РФ выразил озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Киева с применением «грязной бомбы». Также Шойгу в пятницу и воскресенье провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином, отмечает Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
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