США, Британия и Франция отвергли данные о применении Украиной «грязной бомбы»

Главы дипломатических ведомств трех государств вновь выразили поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и заверили, что будут поддерживать усилия Киева по защите своей территории «столько, сколько потребуется».

В заявлении отмечается, что министры обороны Британии, США и Франции провели переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

«Наши страны ясно дали понять, что они отвергают очевидно ложные утверждения о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на своей территории. Мы также отвергаем любые предлоги для эскалации со стороны России», — приводит сообщение ТАСС.

Накануне Шойгу поговорил по телефону с министрами обороны Великобритании, Франции и Турции, напоминает Ura.ru. Глава Минобороны РФ выразил озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Киева с применением «грязной бомбы». Также Шойгу в пятницу и воскресенье провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином, отмечает Газета.ру.

