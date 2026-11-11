Из-за атаки БПЛА в Смоленской области погибли два человека

Два человека погибли в результате атаки беспилотников ВСУ в Смоленской области. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в мессенджере «Макс».

В Смоленской области при отражении атаки ВСУ пострадал мужчина

Как отметил губернатор, ночью в регионе уничтожили 37 БПЛА.

«В результате атаки в городе Ярцево есть погибшие. Обломки попали в многоэтажный дом, что привело к пожару. Погибли два человека», - указал Анохин.

Сотрудники МЧС спасли из непосредственной зоны пожара десять жителей.

Ранее в Луганской Народной Республике в результате атак украинских дронов погибли пять человек, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПогибшиеБеспилотникиСмоленск

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