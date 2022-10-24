В Минобороны раскрыли подробности плана применения Украиной «грязной бомбы»
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Киев хочет замаскировать взрыв «грязной бомбы» под подрыв российского ядерного боеприпаса, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Он пояснил, что «грязная бомба» состоит из заряда взрывчатого вещества и контейнер с радиоактивными изотопами, который разрушается при подрыве. Распылённое ударной волной радиоактивное вещество может загрязнить большие территории и привести к возникновению лучевой болезни.
«Подрыв неизбежно приведёт к радиоактивному заражению местности на площади до нескольких тысяч квадратных метров... Выброс затронет всю Европу», - уточнил Кириллов.
По его словам, подрыв «грязной бомбы» может быть осуществлён Украиной с целью запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить Россию как ядерного террориста.
Кириллов добавил, что силы и средства ВС РФ приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России есть информация о подготовке Киевом провокации с использованием «грязной бомбы», сообщает RT.
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