В Минобороны раскрыли подробности плана применения Украиной «грязной бомбы»

Он пояснил, что «грязная бомба» состоит из заряда взрывчатого вещества и контейнер с радиоактивными изотопами, который разрушается при подрыве. Распылённое ударной волной радиоактивное вещество может загрязнить большие территории и привести к возникновению лучевой болезни.

«Подрыв неизбежно приведёт к радиоактивному заражению местности на площади до нескольких тысяч квадратных метров... Выброс затронет всю Европу», - уточнил Кириллов.

По его словам, подрыв «грязной бомбы» может быть осуществлён Украиной с целью запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить Россию как ядерного террориста.

Кириллов добавил, что силы и средства ВС РФ приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России есть информация о подготовке Киевом провокации с использованием «грязной бомбы», сообщает RT.