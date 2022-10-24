«Хуже ядерной»: Украину заподозрили в намерении применить «грязную бомбу»

«Наши страны ясно дали понять, что мы все отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей собственной территории. Мир раскусит любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации», - говорится в заявлении министров, которое опубликовано на сайте Госдепартамента США.

Также главы внешнеполитических ведомств трех государств заверили, что Украина будет получать поддержку суверенитета и территориальной целостности «столько, сколько потребуется».

Так, информацию о планах Украины применить «грязную бомбу», или маломощный ядерный боеприпас, распространило утром 23 октября РИА Новости со ссылкой на «заслуживающие доверия источники в разных странах». Отмечалось, что киевские власти после удара по украинской территории намерены обвинить в произошедшем Россию, после чего будет запущена «мощная антироссийская компания» для «подрыва доверия» к России. В публикации утверждалось, что работа по созданию «грязной бомбы» находится на финальном этапе, а власти Украины ведут негласные переговоры с британским правительством для получения деталей ядерного оружия.