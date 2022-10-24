«Хуже ядерной»: Украину заподозрили в намерении применить «грязную бомбу»
Россия обвиняет киевские власти в попытке применить маломощный ядерный боеприпас, однако Украина отрицает такую информацию и называет ее «предсказуемым абсурдом».
Правительства США, Великобритании и Франции не доверяют информации России о намерении Украины применять «грязную бомбу» на своей территории. Об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, глав МИД Франции Катрин Колонны и МИД Великобритании Джеймса Клеверли.
«Наши страны ясно дали понять, что мы все отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей собственной территории. Мир раскусит любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации», - говорится в заявлении министров, которое опубликовано на сайте Госдепартамента США.
Также главы внешнеполитических ведомств трех государств заверили, что Украина будет получать поддержку суверенитета и территориальной целостности «столько, сколько потребуется».
Так, информацию о планах Украины применить «грязную бомбу», или маломощный ядерный боеприпас, распространило утром 23 октября РИА Новости со ссылкой на «заслуживающие доверия источники в разных странах». Отмечалось, что киевские власти после удара по украинской территории намерены обвинить в произошедшем Россию, после чего будет запущена «мощная антироссийская компания» для «подрыва доверия» к России. В публикации утверждалось, что работа по созданию «грязной бомбы» находится на финальном этапе, а власти Украины ведут негласные переговоры с британским правительством для получения деталей ядерного оружия.
В течение того же дня, 23 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с коллегами из США, Великобритании, Франции и Турции, трем последним он выразил опасения о возможной провокации со стороны Киева. Опасения касательно «грязной бомбы» в сообщении российского ведомства по итогам разговора с американской стороной не упоминаются.
Со своей стороны, власти Украины отвергли обвинения. В МИДе подчеркнули, что Киев не обладает таким типом вооружения, не планирует его приобретать и использовать. А советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал информацию о подготовке провокации с «грязной бомбой» абсурдом.
«Абсолютный и совершенно предсказуемый абсурд <...> Ни одно из их предыдущих заявлений так и не подтвердилось», — сказал Подоляк в разговоре с изданием Liga.net.
В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников 24 октября в своем Twitter отметил, что для Киева «отвратительна мысль» о «грязной бомбе», после чего он пригласил на Украину мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ. При этом президент Украины Владимир Зеленский двусмысленно отреагировал на сообщение о подготовке Киевом провокации.
«На начинающейся неделе это будет задачей номер один для нашей дипломатии – объяснять, что происходит. И я уверен: мир будет с нами. Мир поймет», - отметил Зеленский в видеообращении и призвал мир «максимально жестко отреагировать» на исходящие от РФ угрозы.
Между тем многие эксперты сходятся во мнении, что возможное применение «грязной бомбы» может обернуться для человечества катастрофой. Как отметил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, использование такой бомбы на Украине может привести еще к одной катастрофе, подобно аварии на Чернобыльской АЭС или «Фукусиме-1».
«Очень серьезное радиоактивное заражение, которое устраняется крайне сложно. Это даже хуже классической ядерной бомбы. С трагедии в Чернобыле уже больше 35 лет прошло, а там до сих пор небезопасно», — сказал Сивков в беседе с Ura.ru.
При этом член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев подчеркнул, что Украина может сделать «грязную бомбу», однако встает серьезный вопрос, какими средствами ее можно будет доставить на территорию, где предполагается провокация.
«Любую бомбу можно сделать, но какие средства доставки? Авиацией нереально, мы хлестанем. Да, может какой-то самолет прорвется, но с тяжелой бомбой это будет непросто. По примеру Крымского моста сделать у них не получится, я знаю, что все необходимые выводы были сделаны. Я понимаю, что у нас многие вопросы делаются через известное место, но тут тема крайне серьезная. Мне известны некоторые меры по усилению безопасности, это вселяет уверенность, что этого у них не получится повторить», - сказал Гурулев.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на ядерный шантаж со стороны Украины. По ее словам, Киев планировал превратить Запорожскую АЭС в грязную ядерную бомбу.
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