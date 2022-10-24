Минобороны привело в готовность силы и средства на случай взрыва «грязной бомбы»

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что российские силы и средства были приведены в готовность на случай подрыва Украиной «грязной бомбы», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

США, Британия и Франция отвергли данные о применении Украиной «грязной бомбы»

По его словам, ведомством была организована работа «по противодействию возможным провокациям со украинской стороны».

«Силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения», - подчеркнул он.

Ранее Кириллов пояснил, что «грязная бомба» состоит из заряда взрывчатого вещества и контейнер с радиоактивными изотопами, который разрушается при подрыве. Распылённое ударной волной радиоактивное вещество может загрязнить большие территории и привести к возникновению лучевой болезни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:СпецоперацияПровокацияХимическая АтакаРадиацияМинобороны РФ
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