Минобороны привело в готовность силы и средства на случай взрыва «грязной бомбы»

По его словам, ведомством была организована работа «по противодействию возможным провокациям со украинской стороны».

«Силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения», - подчеркнул он.

Ранее Кириллов пояснил, что «грязная бомба» состоит из заряда взрывчатого вещества и контейнер с радиоактивными изотопами, который разрушается при подрыве. Распылённое ударной волной радиоактивное вещество может загрязнить большие территории и привести к возникновению лучевой болезни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

