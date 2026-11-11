При пожаре после атаки дронов в Усть-Луге пострадали три человека

Три человека пострадали при атаке украинских беспилотников в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Об этом он написал в мессенджере «Макс».

Из-за атаки БПЛА в Смоленской области погибли два человека

За ночь над регионом уничтожили 150 дронов. Как отметил Дрозденко, целью атаки противника стала портовая зона Усть-Луга в Кингисеппском районе.

«В результате попадания нескольких БПЛА произошло возгорание, пострадали трое работников, угрозы жизни нет», - подчеркнул губернатор.

Ранее глава Ленинградской области заявил о пожаре и аварийном отключении трансформаторной подстанции в Усть-Луге, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеБеспилотникиЛенинградская Область

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