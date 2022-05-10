Ракета «в кармане». Ядерное оружие является фактором сдерживания
России пришлось начать спецоперацию на Украине, чтобы не допустить третьей мировой войны, заявили эксперты НСН.
Ответы на вопрос, возможен ли превентивный тактический ядерный удар России по территории Украины, следует искать в военной доктрине РФ. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
27 апреля громкое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, не упомянув при этом слова «ядерная» или «атомная», но сделав вполне конкретный намек.
Глава государства пообещал «молниеносный ответ», если кто-то захочет вмешаться в ситуацию на Украине со стороны и создаст угрозу стратегического характера.
Зампред Госдумы Борис Чернышов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал военную операцию на Украине «необходимостью» и рассказал, почему Москва не могла промолчать.
«Мы все, конечно, говорим: нет войне! Но мы на войну смотрим по-разному, и мы не хотим допустить войны у нас в России. Последней каплей стало выступление Зеленского о ядерном оружии в Мюнхене. Куда были бы направлены ядерные ракеты? Я уверен, что не на Варшаву, а на Москву. Мы видели, как горы оружия летят из европейских стран, из Америки в Киев. Как они размещаются. Мы слышали, как обстреливали Донецк и Луганск. Мы должны были молчать? Я уверен, что нет», - сказал Чернышов.
Россия не собирается применять ядерное оружие в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом 6 мая заявил в ходе брифинга заместитель директора Департамента информации и печати министерства Алексей Зайцев.
Он заверил, что применение Россией ядерного оружия на Украине невозможно, так как это не соответствует задачам военной спецоперации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецоперация России на Украине направлена на отказ Киева от вступления в Североатлантический альянс, чтобы предотвратить войну между ядерными державами. Песков сделал такое заявление в эфире телеканала Sky News.
Во время интервью пресс-секретарь предложил представить ситуацию, если Украина, ставшая членом НАТО, захочет напасть на Россию, чтобы вернуть Крым, тогда другим государствам-членам альянса придется встать на сторону Украины, что повлечет за собой третью мировую войну.
Скопление войск к границ Белоруссии со стороны Польши заставляют держать порох сухим в России, заявил член-корреспондент Академии военных наук РФ (РАВН) Владимир Козин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Угроза постоянно наращивается. Это ядерные вооружения, противоракетная система и силы общего назначения, в особенности – тяжелые виды вооружений», - уточнил собеседник НСН.
Российские военные в ходе спецоперации на Украине обнаружили документы, свидетельствующие о планах Киева нанести удар по России, сообщил в эфире телеканала Sky News первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«НАТО ведет прокси-войну с Россией, а не наоборот. Это реальность, с которой мы столкнулись. Документы… со всей ясностью указывают на то, что были конкретные планы нанесения удара по России с территории Украины, были также конкретные планы нанести удар по Донбассу», — отметил политик.
Согласно военной доктрине России, определяющей основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания и перехода страны к применению ядерного оружия, использование такого вооружения возможно при поступлении достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию РФ и (или) ее союзников, применении противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям страны (союзников), воздействии на критически важные российские государственные или военные объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил. Также основанием для применения ядерного оружия может стать агрессия против РФ с применением обычного вооружения, при которой под угрозу поставлено существование государства.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что страны НАТО будут уничтожены Россией за полчаса в случае начала ядерной войны, и призвал ее не допустить.
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