Ракета «в кармане». Ядерное оружие является фактором сдерживания

Зампред Госдумы Борис Чернышов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал военную операцию на Украине «необходимостью» и рассказал, почему Москва не могла промолчать.

«Мы все, конечно, говорим: нет войне! Но мы на войну смотрим по-разному, и мы не хотим допустить войны у нас в России. Последней каплей стало выступление Зеленского о ядерном оружии в Мюнхене. Куда были бы направлены ядерные ракеты? Я уверен, что не на Варшаву, а на Москву. Мы видели, как горы оружия летят из европейских стран, из Америки в Киев. Как они размещаются. Мы слышали, как обстреливали Донецк и Луганск. Мы должны были молчать? Я уверен, что нет», - сказал Чернышов.





Россия не собирается применять ядерное оружие в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом 6 мая заявил в ходе брифинга заместитель директора Департамента информации и печати министерства Алексей Зайцев.

Он заверил, что применение Россией ядерного оружия на Украине невозможно, так как это не соответствует задачам военной спецоперации.