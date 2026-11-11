В РФ предложили ввести налог на стоимость всей недвижимости в собственности гражданина
Прогрессивный налог на совокупную кадастровую стоимость всей находящейся в собственности гражданина недвижимости могут ввести в России. Об этом пишут «Известия».
По данным издания, в стране возможно масштабное огосударствление строительной отрасли. Властям придется искать способы стимулировать переток капитала из инвестиционного (не используемого собственником и не сдающегося) жилья в реальный сектор. Введение налога на совокупную кадастровую стоимость недвижимости может стать «логичным шагом».
«Это заставит продавать пустующие инвестиционные квартиры, сбивая цены на вторичном рынке, и перекладывать деньги в облигации или на фондовый рынок», - отмечает издание.
Ранее в России предложили распространить пятиступенчатую шкалу НДФЛ на пассивные доходы граждан, что затронет банковские депозиты, дивиденды, выплаты по договорам страхования.
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