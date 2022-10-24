«Угроза налицо». Песков оценил недоверие Запада к предупреждению РФ

По его словам, глава Минобороны России Сергей Шойгу довел эти сведения до Запада, которые могут самостоятельно решать - верить в это угрозу или нет.

«Дело в том, что их недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза применения такой «грязной бомбы». Угроза налицо... Дальше уже их дело - верить или не верить», - заключил представитель Кремля.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что «Вашингтон отвергает очевидно ложные заявления Шойгу о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу» на своей территории», сообщает RT.