«Угроза налицо». Песков оценил недоверие Запада к предупреждению РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом «грязной бомбы» существует, сообщает РИА Новости.

Шойгу высказал обеспокоенность Уоллесу подготовкой провокации Киева на Украине с «грязной бомбой»

По его словам, глава Минобороны России Сергей Шойгу довел эти сведения до Запада, которые могут самостоятельно решать - верить в это угрозу или нет.

«Дело в том, что их недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза применения такой «грязной бомбы». Угроза налицо... Дальше уже их дело - верить или не верить», - заключил представитель Кремля.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что «Вашингтон отвергает очевидно ложные заявления Шойгу о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу» на своей территории», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СпецоперацияЗападБомбаУкраинаДмитрий Песков
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