«Угроза налицо». Песков оценил недоверие Запада к предупреждению РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом «грязной бомбы» существует, сообщает РИА Новости.
По его словам, глава Минобороны России Сергей Шойгу довел эти сведения до Запада, которые могут самостоятельно решать - верить в это угрозу или нет.
«Дело в том, что их недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза применения такой «грязной бомбы». Угроза налицо... Дальше уже их дело - верить или не верить», - заключил представитель Кремля.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что «Вашингтон отвергает очевидно ложные заявления Шойгу о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу» на своей территории», сообщает RT.
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