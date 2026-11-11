В Калининградской области локализовали агентурную сеть польских спецслужб
ФСБ выявила и локализовала агентурную сеть спецслужб Польши, действовавшую в Калининградской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
Правоохранители в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали двух агентов службы военной разведки польского министерства национальной обороны и агентства внутренней безопасности, отмечает Ura.ru. Злоумышленники собирали и передавали данные о военнослужащих и объектах Минобороны России, социально-экономической ситуации в Калининградской области, миграционной и социальной политике региона. Против задержанных возбуждены уголовные дела о шпионаже.
По данным ФСБ, в текущем году в ходе фильтрационно-проверочных мероприятий за пособническую деятельность спецслужбам Польши были аннулированы визы РФ для 14 граждан республики. Шестерым закрыли въезд в Россию. Семи гражданам Польши и трем россиянам, контактировавшим с иностранными спецслужбами, объявили предостережения о недопустимости действий, которые создают условия для совершения преступлений в соответствии со статьями о госизмене, шпионаже, конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством, международной или иностранной организацией.
Ранее ФСБ задержала в Краснодарском крае агента Службы безопасности Украины, который должен был принять участие в подготовке теракта в отношении российского военного.
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