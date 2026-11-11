В Калининградской области локализовали агентурную сеть польских спецслужб

Правоохранители в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали двух агентов службы военной разведки польского министерства национальной обороны и агентства внутренней безопасности, отмечает Ura.ru. Злоумышленники собирали и передавали данные о военнослужащих и объектах Минобороны России, социально-экономической ситуации в Калининградской области, миграционной и социальной политике региона. Против задержанных возбуждены уголовные дела о шпионаже.

По данным ФСБ, в текущем году в ходе фильтрационно-проверочных мероприятий за пособническую деятельность спецслужбам Польши были аннулированы визы РФ для 14 граждан республики. Шестерым закрыли въезд в Россию. Семи гражданам Польши и трем россиянам, контактировавшим с иностранными спецслужбами, объявили предостережения о недопустимости действий, которые создают условия для совершения преступлений в соответствии со статьями о госизмене, шпионаже, конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством, международной или иностранной организацией.

Ранее ФСБ задержала в Краснодарском крае агента Службы безопасности Украины, который должен был принять участие в подготовке теракта в отношении российского военного.

