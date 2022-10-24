«Заражение на тысячи километров»: Названы возможные последствия удара по ядерному объекту
Эффект от удара по ядерному объекту в России сделает территорию Украины непригодной для жизни, сказал НСН Владимир Хрусталев.
Благодаря использованию радиологического оружия Украина сможет подвергнуть заражению тысячи квадратных километров территории, однако такие действия станут губительными, прежде всего, для самой Украины, рассказал НСН эксперт по ракетно-ядерному распространению Владимир Хрусталев.
Ранее Минобороны России выразило обеспокоенность, что Украина может применить "грязную бомбу", киевские же власти намекают на то, что Москва готовит провокацию. Хрусталев заявил, что наиболее опасным вариантом станет использование в качестве емкости с радиоактивными материалами и взрывчаткой крупного ядерного объекта.
«Можно сказать, что лучшее радиологическое оружие — это ядерный или неядерный удар по работающей АЭС, хранилищу облученного ядерного топлива или по заводу радиохимической переработки ядерного топлива. Благодаря этому можно заразить сотни, а том и тысячи квадратных километров, создать там высокий уровень радиации, который будет вызывать лучевую болезнь за короткое время, гарантировать отсутствие возможности проживания длительное время и так далее. Но если Украина решится на такой шаг, он будет скорее самоубийственным, лишенным внятного политического бонуса», — подчеркнул Хрусталев.
Аналитик рассказал о возможностях Киева нанести удар для достижения радиологического эффекта.
«Во-первых, Киев может попытаться нанести удар по ядерным объектам на российской территории. Например, хотя бы попытаться разрушить здание реактора, но для этого потребуется ряд последовательных попаданий — сначала повредить стены, затем разрушить внутреннее пространство и активную зону, чтобы радиоактивность начала вырываться на достаточно приличную территорию. Однако переоценивать мощность такой атаки не стоит. Самое лучшее средство от создания радиоактивного загрязнения — это ядерный удар по ядерному объекту. После него формируется мощное облако, которое на большой дистанции высасывает и разбрасывает радиоактивность. Яркий пример — это авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году, взрыв был в радиационном эквиваленте в 200-300 раз мощнее, чем взрыв ядерной бомбы в японской Хиросиме. Однако большая часть Украины, как и Белоруссии, осталась пригодной для жизни, а сейчас зоны отчуждения вообще сжались», — отметил он.
Хрусталев также допустил диверсию со стороны Украины на своем объекте.
«Однако чем больше суммарная радиоактивность, которую попытаются использовать как оружие, тем труднее это контролировать и управлять ущербом. В-третьих (и это самое разумное для Киева), можно устроить символический взрыв емкости с радиоактивным материалом, создать опасный уровень загрязнения на небольшой территории площадью, скажем, один гектар. А далее сработает общественная психология благодаря чувствительности современных приборов. После восьмидесятых годов двадцатого столетия любой ядерный взрыв, даже за тысячи километров, вызывает панику среди населения», — отметил собеседник НСН.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил риски применения ядерного оружия на Украине.
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