Лавров назвал голословными опровержения Запада о «грязной бомбе»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что опровержения Запада о том, что Украина не пытается создать «грязную бомбу», являются голословными.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БомбаСпецоперацияУкраинаМИД РФСергей Лавров
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