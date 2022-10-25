Небензя: Россия расценит применение Киевом «грязной бомбы» как ядерный терроризм
Россия расценит применение Украиной так называемой грязной бомбы как акт ядерного терроризма. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на письмо постпреда РФ при ООН Василия Небензи генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу.
Как отмечается в обращении, провокация Киева с «грязной бомбой» «может быть осуществлена при поддержке западных стран». Москва призывает Запад повлиять на украинские власти, чтобы те отказались от своих планов. Небензя указал, что у подобной провокации будут тяжелые последствия, которые приведут к жертвам, пишет Газета.ру.
Российская сторона призывает генсека ООН «сделать все, что в его власти, чтобы не допустить осуществления этого чудовищного преступления».
Ранее стало известно, что Киев готовится применить «грязную бомбу» против мирного населения и обвинить РФ в использовании оружия массового поражения. Москва запросила проведение обсуждения возможной украинской провокации в Совбезе ООН, отмечает Ura.ru.
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