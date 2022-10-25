Небензя: Россия расценит применение Киевом «грязной бомбы» как ядерный терроризм

Как отмечается в обращении, провокация Киева с «грязной бомбой» «может быть осуществлена при поддержке западных стран». Москва призывает Запад повлиять на украинские власти, чтобы те отказались от своих планов. Небензя указал, что у подобной провокации будут тяжелые последствия, которые приведут к жертвам, пишет Газета.ру.

Российская сторона призывает генсека ООН «сделать все, что в его власти, чтобы не допустить осуществления этого чудовищного преступления».

Ранее стало известно, что Киев готовится применить «грязную бомбу» против мирного населения и обвинить РФ в использовании оружия массового поражения. Москва запросила проведение обсуждения возможной украинской провокации в Совбезе ООН, отмечает Ura.ru.

