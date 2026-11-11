Премьер Норвегии не исключил еще одного телефонного разговора с Путиным

По словам политика, он «очень рад», что Норвегия и Финляндия приняли участие в этих переговорах, пишет RT.

«И я не исключаю, что мы проведем еще один разговор», — подчеркнул Стере.

Владимир Путин провел телефонную беседу с лидерами Норвегии и Финляндии в конце октября. Стороны обсудили тему урегулирования конфликта на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

