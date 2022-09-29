Миронов: Уверен, что Россия не будет применять ядерное оружие на Украине

Россия не будет наносить ядерные удары по Украине, для решения конфликта ей хватит другого вооружения, заявил глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в пресс-центре НСН.

«В ядерной доктрине написано, что в случае нанесения по территории РФ ядерного удара Россия отвечает ядерным ударом. Если другими способами наноситься удар, который говорит о самом существовании нашего государства, тогда Россия тоже имеет право применить ядерное оружие. Я уверен, что ничего такого не будет, Россия не будет наносить удары по Украине, у нас достаточно сил и вооружения, чтобы решать эти вопросы», - рассказал Миронов.

Частичная мобилизация во многих регионах России подходит к завершению, заявил ранее глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в пресс-центре НСН.

