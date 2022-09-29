Миронов: Уверен, что Россия не будет применять ядерное оружие на Украине
Глава партии «Справедливая Россия – За правду» отметил, что Россия имеет право применить ядерное оружие в ряде случаев, но не будет наносить удары первой.
Россия не будет наносить ядерные удары по Украине, для решения конфликта ей хватит другого вооружения, заявил глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в пресс-центре НСН.
«В ядерной доктрине написано, что в случае нанесения по территории РФ ядерного удара Россия отвечает ядерным ударом. Если другими способами наноситься удар, который говорит о самом существовании нашего государства, тогда Россия тоже имеет право применить ядерное оружие. Я уверен, что ничего такого не будет, Россия не будет наносить удары по Украине, у нас достаточно сил и вооружения, чтобы решать эти вопросы», - рассказал Миронов.
Частичная мобилизация во многих регионах России подходит к завершению, заявил ранее глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в пресс-центре НСН.
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