ВСУ атаковали автобус «Москва - Горловка»

Украинские военные атаковали пассажирский междугородний автобус «Москва – Горловка». Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем канале в мессенджере «Макс».

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Противник нанес целенаправленный удар с применением БПЛА по транспортному средству в 05:00 мск. Инцидент произошел в районе населенного пункта Савельевка.

«Ранения различной степени тяжести получили 5 мирных жителей Горловки. Пострадавшим... оказывается квалифицированная медицинская помощь», - указал градоначальник.

Ранее ВСУ атаковали пассажирский автобус, который выполнял рейс между Лисичанском и Луганском, напоминает Ura.ru. Погиб один пассажир, еще один человек пострадал.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ВСУДНРАвтобус

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