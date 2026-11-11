ВСУ атаковали автобус «Москва - Горловка»
Украинские военные атаковали пассажирский междугородний автобус «Москва – Горловка». Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем канале в мессенджере «Макс».
Противник нанес целенаправленный удар с применением БПЛА по транспортному средству в 05:00 мск. Инцидент произошел в районе населенного пункта Савельевка.
«Ранения различной степени тяжести получили 5 мирных жителей Горловки. Пострадавшим... оказывается квалифицированная медицинская помощь», - указал градоначальник.
Ранее ВСУ атаковали пассажирский автобус, который выполнял рейс между Лисичанском и Луганском, напоминает Ura.ru. Погиб один пассажир, еще один человек пострадал.
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