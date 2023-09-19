Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что каждые два месяца военкоматы реализуют новый утвержденный план мобилизации. По его словам, военные «берут себе столько мобилизованных, сколько нужно».

Несколько дней назад украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на доцента Житомирского университета имени Ивана Франко Елену Овдиюк, писало, что на Украине начали вручать повестки студентам, получающим второе высшее образование. До этого в украинский парламент был внесен законопроект об отмене отсрочки при мобилизации украинцев старше 30 лет, которые получают второе высшее образование. Кроме того, экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил о планах мобилизовать в ВСУ 50 тысяч полицейских.

Нехватку новых бойцов ВСУ видят и признают не только на Украине, но и за ее пределами. Так, бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что украинские власти готовы отправить людей в другие страны для поиска своих беженцев. Это необходимо с тем, чтобы вернуть их в страну и посылать на поле боя. «На Украине почти ничего не осталось», — заявил эксперт. Киев оказывает давление на Польшу, чтобы получить разрешение на отправку туда людей, которые будут искать и задерживать молодых украинцев.

