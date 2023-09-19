Бросают на мясо: Украине уже некого отправлять на фронт
На Украине людей меньше, чем боеприпасов: повестки вручают получающим второе высшее, на фронт отправляют калек, а военкоматы «мобилизуют» мужчин прямо на улице.
В социальных сетях все чаще всплывают видео, на которых запечатлены бесчинства украинских военкомов. Так, военкомат Львовской области начал служебную проверку после распространения видео, на котором его сотрудники предпринимают попытку задержать мужчину на улице силой. На видео видно, что мужчине помогли сбежать вступившиеся за него очевидцы, которые также потребовали вызвать полицию.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что каждые два месяца военкоматы реализуют новый утвержденный план мобилизации. По его словам, военные «берут себе столько мобилизованных, сколько нужно».
Несколько дней назад украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на доцента Житомирского университета имени Ивана Франко Елену Овдиюк, писало, что на Украине начали вручать повестки студентам, получающим второе высшее образование. До этого в украинский парламент был внесен законопроект об отмене отсрочки при мобилизации украинцев старше 30 лет, которые получают второе высшее образование. Кроме того, экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил о планах мобилизовать в ВСУ 50 тысяч полицейских.
Нехватку новых бойцов ВСУ видят и признают не только на Украине, но и за ее пределами. Так, бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что украинские власти готовы отправить людей в другие страны для поиска своих беженцев. Это необходимо с тем, чтобы вернуть их в страну и посылать на поле боя. «На Украине почти ничего не осталось», — заявил эксперт. Киев оказывает давление на Польшу, чтобы получить разрешение на отправку туда людей, которые будут искать и задерживать молодых украинцев.
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что продолжение мобилизации на Украине может привести к социальному взрыву. По его словам, власти Украины занялись «масштабным убийством мужчин», что может привести к гражданской войне. Военный корреспондент Андрей Коц сообщал, что в ВСУ наблюдается нехватка людей, Киев начал использовать элитные подразделения.
«Наступление действительно уже выдыхается, потому что на том же запорожском направлении противник ввел в бой уже 82 десантно-штурмовую бригаду. Это резерв, это элитное соединение, которое должно было, по планам украинского генштаба, идти во втором эшелоне», - говорил он.
Подобные необдуманные шаги Киева по отправке военнослужащих на фронт можно объяснить попыткой закрыть образовавшиеся дыры в рядах ВСУ, однако генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в беседе с «Радиоточкой НСН» заявлял, что восполнить потери ВСУ не удастся, так как людские ресурсы слишком малы, все разбежались в разные стороны и возвращаться не собираются.
«ВСУ не смогут восстановить свои потери. Точка невозврата пройдена. У них людского ресурса меньше, чем боеприпасов и вооружения. Все попытки собрать очередную партию на бой из беженцев в Европу провалились, так как Европа отказала. Украинские власти сейчас мечутся и хватают людей на улицах, в психбольницах, в инвалидных госпиталях. Всех отправляют на фронт, лишь бы хоть кем-то заткнуть эти дыры и продержаться еще неделю-другую в зоне спецоперации. Восполнить потери не удастся, так как людские ресурсы и так были малы, а после начала спецоперации все разбежались в разные стороны и возвращаться не собираются», - сказал Липовой.
Ранее стало известно, что население Украины стремительно сокращается на фоне СВО из-за гибели мужчин и отъезда за границу беженцев. Если женщины детородного периода не вернутся в страну, Украине грозит исчезновение как государству. Вместе с тем зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал Украину умирающей страной с мифическим прошлым, печальным настоящим и отсутствием будущего.
Пока на Украине всех способных и не способных воевать вылавливают по подвалам и вузам, в России мобилизацией «и не пахнет». Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что новая волна мобилизации в России не планируется, а член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев подтвердил, что в ближайшее время не планируется проводить всеобщую мобилизацию, так как власти решили сделать упор на массовое привлечение в армию контрактников.
Так, по словам президента России Владимира Путина, за последние 6-7 месяцев около 300 тысяч россиян добровольно подписали контракты на военную службу. Российский лидер отметил, что новобранцы российской армии прежде всего руководствуются патриотическими соображениями, хотя власти и платят жалование за службу по контракту.
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН выразил мнение, что российским войскам будет достаточно до 500 тысяч контрактников для успешного выполнения боевых задач на фронте. После прохождения боевого слаживания они будут направлены по направлениям в зависимости от поставленных военным ведомством задач.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Москве убита начальник кадров управления Роспотребнадзора
- Польша обвинила Россию в миграционном кризисе в Италии
- «Солнцепеки» уничтожили пытавшихся переправиться через Днепр диверсантов ВСУ
- Президент Ирана предложил посредничество в решении конфликта на Украине
- Российские силы ПВО сбили четыре украинские ракеты в небе над Мелитополем
- Маск заявил о планах сделать использование соцсети X платным
- Пушилин: ВС РФ отбросили на исходные позиции ВСУ на угледарском направлении
- Премьеру спектакля Богомолова в Александринке перенесли на сезон
- Собянин: Северный и Южный речные вокзалы за лето посетили 1,3 млн гостей
- ЦКБР разработал отвлекающий разведку ложный дрон «Лодырь»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru