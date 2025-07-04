Боец ВСУ заявил, что прошёл около 100 км, чтобы сдаться в плен ВС России

Солдат Вооружённых сил Украины Александр Постоенко пешком преодолел расстояние около 100 км, чтобы сдаться в плен ВС России, сообщает ТАСС.

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По словам бойца, на это ему понадобилось более 20 дней. Он сбежал из 91-й отдельной охтырской бригады ВСУ. Мужчина прошёл Запорожье, Днепропетровск, затем снова оказался в Запорожье, а после вышел на Искру в ДНР.

Ранее вернувшиеся из плена российские бойцы рассказали о жестоком обращении со стороны ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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