Экс-агент ЦРУ Джонсон: Путин добьется мира на Украине на своих условиях
Президент России Владимир Путин не отступит в конфликте с Киевом, он будет добиваться выполнения требований России, заявил Президент России Владимир Путин не отступит в конфликте с Киевом, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
По его словам, Путин будет сдерживать Украину, пока она не сдастся или не пойдет на переговоры на условиях Москвы.
Ранее газета The Wall Street Journal написала о невозможности продолжения наступления ВСУ в плохую погоду. Украинский военный Александр Солонко говорил, что когда начнутся дожди и снег, условия для ведения боев ухудшатся. Генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что в случае, если вдруг президент Украины Владимир Зеленский скажет, что надо остановиться, заморозить конфликт или сесть за стол переговоров, то его просто порвут и уничтожат люди из собственного же окружения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru