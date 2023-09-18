Экс-агент ЦРУ Джонсон: Путин добьется мира на Украине на своих условиях

Президент России Владимир Путин не отступит в конфликте с Киевом, он будет добиваться выполнения требований России, заявил Президент России Владимир Путин не отступит в конфликте с Киевом, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его словам, Путин будет сдерживать Украину, пока она не сдастся или не пойдет на переговоры на условиях Москвы.