В США заявили, что Киев готов искать беженцев и отправлять их на фронт
Украинские власти готовы отправить людей в другие страны для поиска своих беженцев, сообщил YouTube-каналу Die Weltwoche бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.
Это необходимо с тем, чтобы вернуть их в страну и посылать на поле боя. «На Украине почти ничего не осталось», — заявил эксперт. Киев оказывает давление на Польшу, чтобы получить разрешение на отправку туда людей, которые будут искать и задерживать молодых украинцев.
Украинские солдаты несут невосполнимые потери, при том, что Россия еще не задействовала всю свою военную мощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru