Это необходимо с тем, чтобы вернуть их в страну и посылать на поле боя. «На Украине почти ничего не осталось», — заявил эксперт. Киев оказывает давление на Польшу, чтобы получить разрешение на отправку туда людей, которые будут искать и задерживать молодых украинцев.

Украинские солдаты несут невосполнимые потери, при том, что Россия еще не задействовала всю свою военную мощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

