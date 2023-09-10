В США заявили, что Киев готов искать беженцев и отправлять их на фронт

Украинские власти готовы отправить людей в другие страны для поиска своих беженцев, сообщил YouTube-каналу Die Weltwoche бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

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Это необходимо с тем, чтобы вернуть их в страну и посылать на поле боя. «На Украине почти ничего не осталось», — заявил эксперт. Киев оказывает давление на Польшу, чтобы получить разрешение на отправку туда людей, которые будут искать и задерживать молодых украинцев.

Украинские солдаты несут невосполнимые потери, при том, что Россия еще не задействовала всю свою военную мощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраина

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