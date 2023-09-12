Экс-депутат Рады Кива заявил о планах мобилизовать в ВСУ 50 тысяч полицейских

Он отметил, что планируется призвать около 50 тысяч представителей этого контингента. По словам Кивы, «списать на гражданку» полицейских планируется до нового года. По его словам, это четверть всего личного состава полиции Украины.

Ранее, 10 сентября, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о коррупции в военкоматах. По его словам, в ближайшем будущем часть призывников, имеющих проблемы со здоровьем, будут призывать на службу, передает «Радиоточка НСН».

