Украинский военком заявил о потере 90% пополнивших ряды ВСУ за год
Украинские войска потеряли до 90% личного состава, который пополнил подразделения осенью прошлого года. Об этом заявил и.о. начальника Полтавского облвоенкомата подполковник Виталий Бережной, пишет интернет-издание «Полтавщина».
По данным портала, во время сессии городского совета Бережной пожаловался депутатам, что в областном центре удалось выполнить только на 13% утвержденный генштабом ВСУ план мобилизации. Как отметил подполковник, части нуждаются в пополнениях.
«Для примера, из 100 человек, которые пополнили подразделения осенью прошлого года, осталось 10-20», — заявил Бережной.
Как указал военный, остальные бойцы погибли, были ранены или выведены из строя.
Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что Украина потеряла около 500 тысяч военнослужащих c начала специальной военной операции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru