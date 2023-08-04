«И не пахнет»: Картаполов заявил, что новой мобилизации не будет

Комментируя законопроект об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации он отметил, что документ был подготовлен ещё осенью 2022 года, когда шла частичная мобилизация.

«Долгое время шло согласование, и только буквально на днях правительственная комиссия его одобрила. Вот и всё. Никакой новой мобилизацией и не пахнет», — заключил он.

Ранее Картаполов объяснил, что законопроект об уголовном наказании за уклонение от мобилизации предусматривает для уклонистов пять лет тюрьмы или штраф до 500 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

