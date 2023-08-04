«И не пахнет»: Картаполов заявил, что новой мобилизации не будет

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что новая волна мобилизации в России не планируется, сообщает Газета.Ru.

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Комментируя законопроект об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации он отметил, что документ был подготовлен ещё осенью 2022 года, когда шла частичная мобилизация.

«Долгое время шло согласование, и только буквально на днях правительственная комиссия его одобрила. Вот и всё. Никакой новой мобилизацией и не пахнет», — заключил он.

Ранее Картаполов объяснил, что законопроект об уголовном наказании за уклонение от мобилизации предусматривает для уклонистов пять лет тюрьмы или штраф до 500 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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