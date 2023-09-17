Страна 404. Украине грозит исчезновение из-за катастрофического сокращения населения
Население Украины стремительно сокращается на фоне СВО из-за гибели мужчин и отъезда за границу беженцев. Если женщины детородного периода не вернутся в страну, Украине грозит исчезновение как государству.
Данные о численности населения Украины держат в секрете, сообщил Nihon Keizai бывший главный аналитик министерства иностранных дел Японии Масару Сато.
По его словам, из-за конфликта украинцы как народ находятся под угрозой исчезновения. Отмечается, что в последний раз перепись населения в этой стране проводилась в 2001 году. По данным на тот период, на Украине проживали 47 миллионов человек. В настоящее время население страны составляет 29 миллионов человек.
Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Украину умирающей страной с мифическим прошлым, печальным настоящим и отсутствием будущего. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Так, по официальным данным, на территории государств Европы живут 8,6 млн украинцев. В России в сумме живут до 7,1 млн выехавших с Украины. Еще 5,1 млн человек проживают на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, данные о них не учитываются в статистике.
По словам Медведева, в реальности численность населения на Украине составляет 19,7 млн человек, за ее пределами – 17,9 млн.
«Вектор распада виден отчетливо. С таким количеством бросающих своё государство граждан киевскому режиму и его "Украине" скоро будет нечем себя обслуживать ... Поэтому самой заметной цифрой в украинских сводках будет цифра 404. Код компьютерной ошибки: люди сбежали, страна не найдена», — заключил политик.
Украина может попасть в «спираль смерти» из-за демографического кризиса, считает академик Национальной академии наук (НАН) Элла Либанова. Об этом говорится в публикации британской благотворительной организации AOAV.
Эксперт напомнила, что в 2001 году на Украине зарегистрировали самый низкий уровень рождаемости в мире. Позже, в 2019 году, страна стала последней в Европе по этому показателю. Либанова выразила обеспокоенность отъездом за границу украинок репродуктивного возраста: если женщины не вернутся, «это будет серьезной проблемой».
В материале приведены данные документа, в котором прогнозируется падение общего коэффициента рождаемости на Украине до 0,71 в 2023–2024 годах. Это станет самым низким показателем в мире.
«Я думаю, что мы находимся в ситуации, когда население Украины может оказаться в спирали смерти», — указала Либанова.
Академик добавила, что рождаемость в стране не восстановится даже в случае победы Украины в противостоянии с Россией.
Намерение президента Украины Владимира Зеленского продолжать конфликт с Россией приведет к бегству из страны шести миллионов человек. Такое мнение в интервью журналисту Гарланду Никсону высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.
По его словам, после провала контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут отступать к Днепру. Это последняя линия обороны Киева, отметил эксперт.
«Затем около шести миллионов украинцев окажутся беженцами», - сказал он.
Риттер полагает, что украинцы направятся в Польшу. Это спровоцирует очередной миграционный кризис в Европе, добавил экс-разведчик.
Более чем каждый десятый украинский гражданин, покинувший страну с 24 февраля 2022 года, не стал возвращаться, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на агентство УНИАН.
Всего разрешения на выезд получили 96 тысяч 442 человека. Из них более 11% не вернулись по истечении установленного срока. Чаще всего решают не возвращаться жители Харьковской, Тернопольской и Волынской областей.
Также стало известно, что пограничники Украины не выпустили из страны около трех тысяч мужчин в связи с военным положением.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил в своем YouTube-канале, что украинский лидер Владимир Зеленский в ходе зарубежных визитов игнорирует покинувших страну беженцев и их проблемы. Соскин назвал режим Зеленского «абсолютно чужеродным» Украине и ее народу. Он убежден, что в стране необходимо провести досрочные президентские выборы.
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