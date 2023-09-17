Страна 404. Украине грозит исчезновение из-за катастрофического сокращения населения

По его словам, из-за конфликта украинцы как народ находятся под угрозой исчезновения. Отмечается, что в последний раз перепись населения в этой стране проводилась в 2001 году. По данным на тот период, на Украине проживали 47 миллионов человек. В настоящее время население страны составляет 29 миллионов человек.

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Украину умирающей страной с мифическим прошлым, печальным настоящим и отсутствием будущего. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Так, по официальным данным, на территории государств Европы живут 8,6 млн украинцев. В России в сумме живут до 7,1 млн выехавших с Украины. Еще 5,1 млн человек проживают на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, данные о них не учитываются в статистике.

По словам Медведева, в реальности численность населения на Украине составляет 19,7 млн человек, за ее пределами – 17,9 млн.