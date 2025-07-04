СМИ: Экс-главу Луганска подорвала женщина-смертница

Бывший глава администрации Луганска Манолис Пилавов погиб в результате подрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

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По предварительным данным, его совершила женщина-смертница. Другие подробности не приводятся.

В правительстве ЛНР заявили, что взрыв прогремел на улице Тараса Шевченко, погиб один человек, ещё трое были ранены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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