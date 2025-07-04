СМИ: Экс-главу Луганска подорвала женщина-смертница
4 июля 202505:03
Бывший глава администрации Луганска Манолис Пилавов погиб в результате подрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
По предварительным данным, его совершила женщина-смертница. Другие подробности не приводятся.
В правительстве ЛНР заявили, что взрыв прогремел на улице Тараса Шевченко, погиб один человек, ещё трое были ранены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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