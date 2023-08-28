«Пропасть ядерной войны»: Западные разведданные ведут украинские БПЛА к Москве
Зеленский исключил перенос боев в Россию из-за риска остаться без помощи. При этом Запад «направляет» украинские БПЛА и обещает истребители F-16. Медведев на этом фоне предрекает Европе «последний день».
Пока Киеву предрекают проблемы из-за возможного отказа союзников от помощи, украинский лидер Владимир Зеленский делает «благородные» заявления на фоне очередных летящих в сторону Москвы БПЛА.
Так, накануне Зеленский заверил всех в эфире украинского телеканала в том, что переносить боевые действия на территорию России в Киеве не планируют.
«Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни», - объяснил он, намекая на отказ Запада помогать Украине при таком развитии событий.
Он подчеркнул, что Украина готова продолжать боевые действия «долго» и даже жить «по примеру Израиля» в таком режиме, если только удастся минимизировать потери.
Военные эксперты отмечают, что Киев продолжает нести большие потери, речи о «минимизации» на данный момент точно не идет.
Военный корреспондент Андрей Коц накануне сообщил, что в ВСУ наблюдается нехватка людей, Киев начал использовать элитные подразделения.
«Наступление действительно уже выдыхается, потому что на том же запорожском направлении противник ввел в бой уже 82 десантно-штурмовую бригаду. Это резерв, это элитное соединение, которое должно было, по планам украинского генштаба, идти во втором эшелоне», - приводит его слова URA.RU.
Несмотря на то, что Зеленский осознает все риски атак на российскую территорию, украинские беспилотники продолжаются целиться в Москву. В ночь на 28 августа российскую территорию атаковали очередные киевские БПЛА. Так, ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Люберецком районе Подмосковья. Мэр Сергей Собянин сообщил, что БПЛА летел к Москве.
«Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего», - написал он.
Кроме того, два беспилотника были сбиты над территорией Брянской области, сообщило Минобороны РФ.
По данным источников, операторы украинских беспилотников получают информацию о радарах и системах ПВО от западных партнеров. Так, Economist сообщает, что Киев получает разведданные при атаках вглубь российской территории.
При этом утверждается, что только 35-40% запускаемых дронов долетают до зоны «расположения цели».
Неспокойной ночь была и на Украине. Так, в Днепропетровской области прогремели взрывы. В Кривом Роге были слышны «мощные звуки взрывов». В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили, что сработала система противовоздушной обороны. Другие подробности не приводятся. В 4 утра на большей части украинской территории была объявлена воздушная тревога.
Аналитики все реже говорят о «контрнаступлении» Киева, в рамках которого не удалось достигнуть значимых результатов, а чаще обсуждают дальнейшие планы российских сил, у которых появляется возможность идти в атаку. На Украине же рассчитывают на американские истребители, которые смогут помочь Киеву не так уж скоро.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил газете Bild, что F-16 украинские летчики впервые смогут использовать весной 2024 года. Он отметил, что украинские пилоты уже приступили к обучению, также на Украине будут готовить необходимую инфраструктуру.
Резников считает, что применение истребителей может стать «серьезным переломным моментом» в ходе конфликта.
При этом Центральное телеграфное агентство КНДР сообщает, что поставки Украине истребителей F-16 странами Запада под давлением США затянут конфликт и ввергнут Европу в «пропасть ядерной войны». Северокорейский институт по изучению международных вопросов считает, что решение о передаче западных истребителей Киеву нарушает «спокойствие и безопасность в регионе» и является крайней мерой «антироссийских фанатиков», смущенных непрерывным поражением контрнаступления украинской армии.
Подобного мнения придерживается и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Ох, не заиграйтесь там в самолётики в своей песочнице, детки. Как бы один из следующих подобных «хороших дней» для Европы не стал ее последним днем», - написал он в Telegram-канале, отвечая на слова министра иностранных дел Германии Бербок, которая назвала день принятия решения о поставках F-16 «хорошим днем» для Украины и Европы.
Истребители F-16 не появятся у Украины до весны и уже никак не помогут контрнаступлению, заявил в интервью НСН генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.
«Широко анонсированное Украиной контрнаступление длится уже второй месяц и результаты мы видим, оно фактически провалилось. По большому счету, даже факт появления истребителей F-16 им уже не поможет и коренным образом не повлияет на ситуацию. Истребители – это очень сложная техника, которой нужно уметь управлять. Чтобы они в одночасье появились над полем боя, таких чудес не бывает», - сказал он.
Со своей стороны, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин же напомнил, что в США присутствуют серьезные разногласия относительно дальнейшей финансовой поддержки Украины. Он считает, что конфликт нужно закончить до того, как Вашингтон под какими-то предлогами откажется финансировать Киев.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Один человек погиб в результате перестрелки в отеле в Бодруме
- Российские военные уничтожили гаубицу НАТО FH-70 на Краснолиманском направлении
- Глава Минобороны Украины допустил начало использования F-16 весной 2024 года
- Военкор Коц заявил, что ВСУ бросают в бой элитные подразделения
- Спикер Маккарти: Республиканцы собрали информацию для импичмента Байдена
- ЦТАК: Поставки F-16 Киеву приведут Европу к ядерной войне
- В Кривом Роге произошли мощные взрывы
- СМИ: Польша оказалась в позиции неудачника из-за Украины
- Байден после стрельбы во Флориде призвал остановить идеологию «белого превосходства»
- СМИ: украинские военные распиливают кассетные боеприпасы ради снарядов для дронов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru