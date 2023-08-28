«Пропасть ядерной войны»: Западные разведданные ведут украинские БПЛА к Москве

Военные эксперты отмечают, что Киев продолжает нести большие потери, речи о «минимизации» на данный момент точно не идет.

Военный корреспондент Андрей Коц накануне сообщил, что в ВСУ наблюдается нехватка людей, Киев начал использовать элитные подразделения.

«Наступление действительно уже выдыхается, потому что на том же запорожском направлении противник ввел в бой уже 82 десантно-штурмовую бригаду. Это резерв, это элитное соединение, которое должно было, по планам украинского генштаба, идти во втором эшелоне», - приводит его слова URA.RU.



Несмотря на то, что Зеленский осознает все риски атак на российскую территорию, украинские беспилотники продолжаются целиться в Москву. В ночь на 28 августа российскую территорию атаковали очередные киевские БПЛА. Так, ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Люберецком районе Подмосковья. Мэр Сергей Собянин сообщил, что БПЛА летел к Москве.

«Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего», - написал он.

Кроме того, два беспилотника были сбиты над территорией Брянской области, сообщило Минобороны РФ.

По данным источников, операторы украинских беспилотников получают информацию о радарах и системах ПВО от западных партнеров. Так, Economist сообщает, что Киев получает разведданные при атаках вглубь российской территории.

При этом утверждается, что только 35-40% запускаемых дронов долетают до зоны «расположения цели».

Неспокойной ночь была и на Украине. Так, в Днепропетровской области прогремели взрывы. В Кривом Роге были слышны «мощные звуки взрывов». В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили, что сработала система противовоздушной обороны. Другие подробности не приводятся. В 4 утра на большей части украинской территории была объявлена воздушная тревога.