«Люди сбежали, страна не найдена»: Медведев рассказал о сокращении населения Украины

Медведев обратил внимание на численность населения Украины. По данным переписи в 2001 году, она составила около 48,5 млн человек. В начале февраля прошлого года «Украинский институт будущего» сообщил, что в стране постоянно проживают 37,6 млн человек, это соответствовало данным электронной переписи 2019 года – 37,289 млн жителей. По словам политика, сегодня продолжается отток населения из «агрессивной, нищей и опасной для жизни» Украины, что признают и Киев, и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Так, по официальным данным, на территории государств Европы живут 8,6 млн украинцев. В России в сумме живут до 7,1 млн выехавших с Украины. Еще 5,1 млн человек проживают на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, данные о них не учитываются в статистике.

По словам Медведева, в реальности численность населения на Украине составляет 19,7 млн человек, за ее пределами – 17,9 млн.

«Вектор распада виден отчетливо. С таким количеством бросающих своё государство граждан киевскому режиму и его "Украине" скоро будет нечем себя обслуживать ... Поэтому самой заметной цифрой в украинских сводках будет цифра 404. Код компьютерной ошибки: люди сбежали, страна не найдена», — заключил политик.

