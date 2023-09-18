«Людей меньше, чем оружия»: Генерал Липовой указал на нехватку солдат на Украине
На Украине людского ресурса меньше, чем боеприпасов и вооружения, заявил НСН генерал Липовой.
Восполнить потери ВСУ не удастся, так как людские ресурсы слишком малы, все разбежались в разные стороны и возвращаться не собираются, заявил генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в беседе с НСН.
«ВСУ не смогут восстановить свои потери. Точка невозврата пройдена. У них людского ресурса меньше, чем боеприпасов и вооружения. Все попытки собрать очередную партию на бой из беженцев в Европу провалились, так как Европа отказала. Украинские власти сейчас мечутся и хватают людей на улицах, в психбольницах, в инвалидных госпиталях. Всех отправляют на фронт, лишь бы хоть кем-то заткнуть эти дыры и продержаться еще неделю-другую в зоне спецоперации. Восполнить потери не удастся, так как людские ресурсы и так были малы, а после начала спецоперации все разбежались в разные стороны и возвращаться не собираются», - сказал собеседник НСН.
Ранее стало известно, что население Украины стремительно сокращается на фоне СВО из-за гибели мужчин и отъезда за границу беженцев. Если женщины детородного периода не вернутся в страну, Украине грозит исчезновение как государству, отмечает «Радиоточка НСН». Вместе с тем зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал Украину умирающей страной с мифическим прошлым, печальным настоящим и отсутствием будущего.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru