«ВСУ не смогут восстановить свои потери. Точка невозврата пройдена. У них людского ресурса меньше, чем боеприпасов и вооружения. Все попытки собрать очередную партию на бой из беженцев в Европу провалились, так как Европа отказала. Украинские власти сейчас мечутся и хватают людей на улицах, в психбольницах, в инвалидных госпиталях. Всех отправляют на фронт, лишь бы хоть кем-то заткнуть эти дыры и продержаться еще неделю-другую в зоне спецоперации. Восполнить потери не удастся, так как людские ресурсы и так были малы, а после начала спецоперации все разбежались в разные стороны и возвращаться не собираются», - сказал собеседник НСН.

Ранее стало известно, что население Украины стремительно сокращается на фоне СВО из-за гибели мужчин и отъезда за границу беженцев. Если женщины детородного периода не вернутся в страну, Украине грозит исчезновение как государству, отмечает «Радиоточка НСН». Вместе с тем зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал Украину умирающей страной с мифическим прошлым, печальным настоящим и отсутствием будущего.

