Сотрудникам «КАМАЗа» запретил приносить покупную еду из-за угрозы диверсии

Сотрудникам «КАМАЗа» на объектах в Набережных Челнах запретили приносить на работу заказную и магазинную еду, сообщает портал «Вести КАМАЗа».

При этом контейнеры с домашней пищей проносить разрешено. Кроме того, под запретом оказались промышленные товары, кроме тех, которые требуются для исполнения служебных обязанностей. Такое руководство объяснило необходимостью предотвращения потенциальных угроз массового отравления с учетом внешнеполитической обстановки. Также в компании опасаются возможных диверсий.

Ранее в гостинице в Петербурге обнаружили схрон с боеприпасами. Они могли быть предназначены для проведения диверсий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

