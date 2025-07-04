Сотрудникам «КАМАЗа» запретил приносить покупную еду из-за угрозы диверсии
Сотрудникам «КАМАЗа» на объектах в Набережных Челнах запретили приносить на работу заказную и магазинную еду, сообщает портал «Вести КАМАЗа».
При этом контейнеры с домашней пищей проносить разрешено. Кроме того, под запретом оказались промышленные товары, кроме тех, которые требуются для исполнения служебных обязанностей. Такое руководство объяснило необходимостью предотвращения потенциальных угроз массового отравления с учетом внешнеполитической обстановки. Также в компании опасаются возможных диверсий.
Ранее в гостинице в Петербурге обнаружили схрон с боеприпасами. Они могли быть предназначены для проведения диверсий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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