«До 500 тысяч»: В Госдуме назвали необходимое для армии количество контрактников

В общей сложности для успеха на фронте российской армии требуется около полумиллиона контрактников, заявил НСН депутат Юрий Швыткин.

Российским войскам будет достаточно до 500 тысяч контрактников для успешного выполнения боевых задач на фронте, рассказал НСН зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее утром президент России Владимир Путин заявил, что за прошедшие 6-7 месяцев добровольно подписали контракты на службу в российской армии 270 тысяч человек. Ежедневно приходят их подписывать от тысячи до полутора тысяч граждан, добавил политик.

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«Верховный главнокомандующий объективно правильно оценил ситуацию по вопросу набора на контрактную службу. Нам, конечно, предстоит многие вопросы дополнить, работать в этом направлении», - сказал Швыткин.

Он добавил, что российская армия нуждается примерно в 500 тысячах бойцов-наемников.

«В общей сложности армии нужно до 500 тысяч контрактников», - уточнил депутат.

После прохождения боевого слаживания они будут направлены по направлениям в зависимости от поставленных военным ведомством задач.

«Сейчас контрактники проходят, насколько я понимаю, занятия по боевой подготовке. Ну а потом по решению Минобороны будут, исходя из складывающихся задач, направляться по различным направлениям», - подытожил он.

Ранее депутат Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что не видит смысла во всеобщей мобилизации. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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