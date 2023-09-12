«До 500 тысяч»: В Госдуме назвали необходимое для армии количество контрактников

Российским войскам будет достаточно до 500 тысяч контрактников для успешного выполнения боевых задач на фронте, рассказал НСН зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее утром президент России Владимир Путин заявил, что за прошедшие 6-7 месяцев добровольно подписали контракты на службу в российской армии 270 тысяч человек. Ежедневно приходят их подписывать от тысячи до полутора тысяч граждан, добавил политик.