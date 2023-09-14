Выхода нет: ВСУ «провалили» наступление, Запад планирует переговоры к концу года

Так, контрнаступление Украины началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, вооруженные западной техникой. Президент РФ Владимир Путин 12 сентября заявил, что потери украинских военных с начала наступления превысили 71 тысячу человек. Он подчеркнул, что Киеву не удалось добиться результатов ни на одном из направлений. Ранее он также заявлял, что контрнаступ Киева является «провалом».

«Украина проводит так называемое контрнаступление. А результатов нет. Потери есть, большие. Иногда складывается впечатление, что это не их люди, когда они их кидают в бой», — сказал президент.

На фоне медлительного украинского наступления и отсутствия серьезных завоеваний Запад все больше размышляет о переговорах. The Economist 12 сентября привело мнение «десятков западных чиновников», которые считают, что контрнаступление Киева вряд ли приведет к крупному прорыву до зимы. В частности, военный эксперт Конрад Музыка отметил, что ускорить достижение прогресса Украины могло бы только развертывание более крупных подразделений, которых у нее нет, либо крах российских позиций.

На этом фоне немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН заявил, что если ситуация в боевых действиях на Украине останется такой же, как сейчас, то к концу года Запад заставит Киев сесть за стол переговоров.

«Сейчас идет обратное: начинают слушать тех, кто говорит, что нужно начинать переговоры и возвращаться к тому, что было в Стамбуле. Думаю, что к концу года, если все останется в такой ситуации как сейчас, на Западе будет превалировать мнение, что Украине точно нужно идти на переговоры. Другого выхода, видимо, у американцев нет. Владимира Зеленского никто не будет спрашивать. Если на Западе ему скажут, что выступают за переговоры, он сделает это как миленький: сядет и будет разговаривать с Путиным», - сказал Рар.