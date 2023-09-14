Выхода нет: ВСУ «провалили» наступление, Запад планирует переговоры к концу года
Киев потерял свыше 70 тысяч человек с начала контрнаступления. Путин заявил, что ВСУ не добились успеха, а на Западе склоняются к проведению мирных переговоров.
Украине придется закончить контрнаступление в октябре, возможность Киева поддерживать боеспособность ВСУ «тает» с каждым днем. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
«Способность Украины выдержать эту борьбу исчисляется не месяцами, а неделями. Может быть, всего лишь тремя-четырьмя неделями», - сказал Джонсон.
По его словам, в октябре погода изменится, и мобильность войск сократится. Однако, указал Джонсон, у России все равно будет возможность наносить удары по украинским укреплениям, базам и инфраструктуре ракетами, доставляемыми авиацией. Экс-аналитик ЦРУ подчеркнул, что даже президент Украины Владимир Зеленский признал, что их контрнаступление потерпело провал.
Так, контрнаступление Украины началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, вооруженные западной техникой. Президент РФ Владимир Путин 12 сентября заявил, что потери украинских военных с начала наступления превысили 71 тысячу человек. Он подчеркнул, что Киеву не удалось добиться результатов ни на одном из направлений. Ранее он также заявлял, что контрнаступ Киева является «провалом».
«Украина проводит так называемое контрнаступление. А результатов нет. Потери есть, большие. Иногда складывается впечатление, что это не их люди, когда они их кидают в бой», — сказал президент.
На фоне медлительного украинского наступления и отсутствия серьезных завоеваний Запад все больше размышляет о переговорах. The Economist 12 сентября привело мнение «десятков западных чиновников», которые считают, что контрнаступление Киева вряд ли приведет к крупному прорыву до зимы. В частности, военный эксперт Конрад Музыка отметил, что ускорить достижение прогресса Украины могло бы только развертывание более крупных подразделений, которых у нее нет, либо крах российских позиций.
На этом фоне немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН заявил, что если ситуация в боевых действиях на Украине останется такой же, как сейчас, то к концу года Запад заставит Киев сесть за стол переговоров.
«Сейчас идет обратное: начинают слушать тех, кто говорит, что нужно начинать переговоры и возвращаться к тому, что было в Стамбуле. Думаю, что к концу года, если все останется в такой ситуации как сейчас, на Западе будет превалировать мнение, что Украине точно нужно идти на переговоры. Другого выхода, видимо, у американцев нет. Владимира Зеленского никто не будет спрашивать. Если на Западе ему скажут, что выступают за переговоры, он сделает это как миленький: сядет и будет разговаривать с Путиным», - сказал Рар.
В ходе Восточного экономического форума, 12 сентября, Владимир Путин заявил, что если США считают, что Украина готова к переговорам, то они должны добиться от Киева отмены указа Зеленского об их запрете. До этого, 10 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина готова к переговорам и начнет их при готовности Путина к диалогу. Однако, по его словам, пока нет признаков, что тот «проявляет какой-либо интерес к конструктивной дипломатии».
Власти Германии также ждут некоего «сигнала» Путина о готовности к переговорам. Главы Министерства обороны ФРГ Борис Писториус 14 сентября сообщил, что мирные переговоры могут начаться, только если президент России «подаст сигнал, что он хочет говорить».
Между тем на Украине продолжает действовать указ о запрете проводить переговоры с Россией. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале 13 сентября заявил, что Владимир Зеленский намеренно отказывается от мирного урегулирования конфликта и игнорирует заявления Путина о готовности к переговорам. По его словам, режим Зеленского «наживается на конфликте», а наибольшую выгоду получает сам президент Украины. Соскин отметил, что задача Зеленского – не допустить выборов в стране.
Тем временем в Киеве не оставляют попыток и заявляют, что с наступлением холодов контрнаступление ВСУ не будет закончено. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов 10 сентября заявил, что украинская армия продолжит наступление зимой. Однако он признал, что в холод вести наступательные действия будет сложнее.
«Боевые действия будут продолжаться в том или ином виде. В холоде, сырости и грязи сражаться сложнее», — сказал он в интервью Reuters.
Неудачи в наступлении ВСУ все чаще признает и сам Зеленский. В интервью CNN 13 сентября он заявил, что страны Запада помогли России подготовиться к наступлению Украины из-за того, что вооружение шло Киеву слишком долго. По его словам, российские силы успели закрепиться на украинских землях, а также заминировать поля.
«Мы ждали поставок от Запада слишком долго. Мы дали России слишком много времени для подготовки к контрнаступлению», — сказал он.
Ранее обозреватель Мария Дежевская в статье для Spectator заявила, что решением поставить Украине кассетные боеприпасы президент США Джо Байден признал, что ВСУ находятся в критическом положении. По мнению автора, такое решение могло быть вызвано провальным контрнаступлением украинской армии, передает «Радиоточка НСН».
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