Экс-советник Кучмы предрек гражданскую войну на Украине из-за мобилизации

Эксперт назвал мобилизацию национальной катастрофой. По его словам, власти Украины занялись «масштабным убийством мужчин».

«Будет гражданская война, социальная война», - спрогнозировал Соскин.

Он не исключил, что на фронт может попасть каждый второй украинский мужчина в возрасте от 20 до 60 лет. Экс-советник Кучмы подтвердил, что ВСУ несут большие потери на фронте.

Ранее РИА Новости со ссылкой на заявление военнопленного из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александра Ольховика сообщило, что командование посылает на штурм российских позиций мужчин старше 50 лет, передает «Радиоточка НСН».

