Экс-советник Кучмы предрек гражданскую войну на Украине из-за мобилизации
Продолжение мобилизации на Украине может привести к социальному взрыву. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Эксперт назвал мобилизацию национальной катастрофой. По его словам, власти Украины занялись «масштабным убийством мужчин».
«Будет гражданская война, социальная война», - спрогнозировал Соскин.
Он не исключил, что на фронт может попасть каждый второй украинский мужчина в возрасте от 20 до 60 лет. Экс-советник Кучмы подтвердил, что ВСУ несут большие потери на фронте.
Ранее РИА Новости со ссылкой на заявление военнопленного из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александра Ольховика сообщило, что командование посылает на штурм российских позиций мужчин старше 50 лет, передает «Радиоточка НСН».
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