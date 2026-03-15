С флагом и золотыми медалями: Как для РФ прошла Паралимпиада-2026

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕМ

В завершении Паралимпиады-2026 в Италии, по предварительным подсчетам, в общем медальном зачете на момент написания материала лидирует сборная Китая. В копилке этой страны сейчас 43 награды: 15 золотых, 13 серебряных и 15 бронзовых медалей.

На втором месте — США с 23 наградами. У американской сборной 12 золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей. Сейчас замыкает тройку лидеров на Паралимпиаде Австрия. Всего у команды из этой страны 13 медалей: семь золотых, две серебряных и четыре бронзовых.

На момент написания материала российская паралимпийская сборная по предварительным итогам Игр в Италии оказалась на четвертом месте. В копилке российских паралимпийцев пока 11 наград, семь из которых — золотые, одна — серебряная и три — бронзовые.