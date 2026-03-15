С флагом и золотыми медалями: Как для РФ прошла Паралимпиада-2026
Всего в копилке российских паралимпийцев пока 11 наград.
15 марта в Италии завершатся Паралимпийские игры. В общем медальном зачете лидирует сборная Китая. Россия — на четвертой строчке, но у нее есть все шансы попасть в тройку лидеров, так как соревнования в воскресенье еще продолжаются. При этом Паралимпиада-2026 стала для российской команды первой за 12 лет, на которой паралимпийцы смогли выступить с флагом и гимном РФ. В связи с этим не обошлось без скандалов: Украина решила бойкотировать и открытие, и закрытие Игр.
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕМ
В завершении Паралимпиады-2026 в Италии, по предварительным подсчетам, в общем медальном зачете на момент написания материала лидирует сборная Китая. В копилке этой страны сейчас 43 награды: 15 золотых, 13 серебряных и 15 бронзовых медалей.
На втором месте — США с 23 наградами. У американской сборной 12 золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей. Сейчас замыкает тройку лидеров на Паралимпиаде Австрия. Всего у команды из этой страны 13 медалей: семь золотых, две серебряных и четыре бронзовых.
На момент написания материала российская паралимпийская сборная по предварительным итогам Игр в Италии оказалась на четвертом месте. В копилке российских паралимпийцев пока 11 наград, семь из которых — золотые, одна — серебряная и три — бронзовые.
Первую медаль России на Паралимпиаде принесла 23-летняя горнолыжница Варвара Ворончихина. Она выступила в классе LW 6/8-2. В первый день состязаний 7 марта россиянка стала третьей в скоростном спуске для атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата, показав результат 1 минута 24,47 секунды. Девушка получила «бронзу».
В тот же день еще одну бронзовую медаль сборной России принес Алексей Бугаев. Он тоже завоевал награду в соревнованиях по горнолыжному спорту. Позже атлет вновь стал бронзовым призером Паралимпийских игр, заняв третье место в гигантском слаломе. 28-летний спортсмен выступает в категории атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата и является трехкратным паралимпийским чемпионом.
При этом Ворончихина стала двукратной паралимпийской чемпионкой. Накануне она завоевала еще одну золотую медаль, на этот раз в слаломе с результатом 1,26,95. Перед этим спортсменка одержала победу в супергиганте, став паралимпийской чемпионкой. К тому же 12 марта Ворончихина стала серебряным призером Игр в гигантском слаломе.
Одну из крайних медалей в копилку российской сборной 15 марта положил лыжник Иван Голубков. В заключительный день Паралимпиады-2026 спортсмен выиграл гонку с раздельным стартом на 20 км сидя. Атлет выступает в классе LW11.5. Голубков преодолел дистанцию за 51 минуту 55,0 секунды, принеся России «золото». 11 марта он также завоевал золотую медаль в лыжной гонке на 10 км.
Еще три «золота» на Играх-2026 для российской сборной принесла лыжница Анастасия Багиян, выступающая в зачете для спортсменов с нарушениями зрения. 11 марта она стала победительницей гонки на 10 км. До этого спортсменка выиграла спринтерскую гонку классическим ходом. При этом 15 марта россиянка подарила команде еще одно «золото» за победу в гонке на 20 км с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения. Девушка стала трехкратной паралимпийской чемпионкой.
РОССИЯ С ФЛАГОМ
Паралимпийские игры в Италии проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. В соревнованиях участвуют шесть россиян. Они выступают в таких видах спорта, как лыжные гонки, биатлон, пара-сноуборд и горнолыжный спорт. Кроме вышеупомянутых спортсменов Россию на Паралимпиаде-2026 представляют атлеты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.
На Играх в Италии российская паралимпийская сборная впервые за последние 12 лет выступила на общих основаниях. Отечественным спортсменам разрешили использовать флаг и гимн РФ. Это произошло впервые с момента проведения Паралимпиады-2014 в Сочи.
К примеру, на Олимпиде-2026, которая прошла перед этим в Италии, 13 российским атлетам пришлось выступить в нейтральном статусе. На ОИ в Милане россияне смогли заработать лишь одно «серебро», которое принес ски-альпинист Никита Филиппов.
При этом экс-генсекретарь Паралимпийского комитета России Михаил Терентьев в интервью НСН заметил, что паралимпийцы выступают успешнее олимпийцев за счет желания победить с флагом и гимном России, а подготовка спортсменов мало чем отличается друг от друга.
«У нас есть и гимн, и флаг — намного приятнее видеть, когда наша команда выступает в национальной форме. Это еще больше вдохновляет на победы. Надеюсь, это самый основной фактор, влияющий на количество завоеванных призовых мест в паралимпийской команде», - сказал он.
Уже известно, что все спортсмены из российской паралимпийской сборной примут участие в церемонии закрытия Паралимпиады. Мероприятие состоится в воскресенье в Кортина-д'Ампеццо.
По словам президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павла Рожкова, все участники сборной «изъявили желание» для участия в церемонии, при этом «ограничений нет». 14 марта он сообщил, что знаменосцами сборной РФ на закрытии Паралимпиады-2026 будут паралимпийские чемпионы горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков.
ОЧЕРЕДНОЙ БОЙКОТ
Однако участие российской и белорусской паралимпийских сборных вызвали негодование у Украины. В связи с этим сборная этой страны пообещала бойкотировать церемонию закрытия Паралимпиады в Италии. В Национальном паралимпийском комитете (НПК) Украины заявили, что бойкот связан с участием в церемонии атлетов из России и Белоруссии.
6 марта сборная Украины по аналогичной причине бойкотировала церемонию открытия Паралимпиады-2026. В украинском МИД также обещали, что должностные лица страны не поедут на Игры и не будут посещать официальные мероприятия.
Тогда к бойкоту присоединились 14 стран. Речь идет о Нидерландах, Австрии, Великобритании, Чехии, Канаде, Германии, Хорватии, Румынии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Польше и Литве. Однако де-факто флаги этих государств все же появились на празднике, так как символику выносили волонтеры. Решение об использовании помощи добровольцев было принято в связи с тем, что не все знаменосцы смогли присутствовать на церемонии в Вероне.
Ранее спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не пошел на отстранение от соревнований израильских и американских спортсменов, поскольку руководствуется в своих решениях «правом сильного» и лицемерием.
