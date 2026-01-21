Депутат Терюшков: Бойкот ЧМ по футболу в США приведет к бану от ФИФА
Европейским футбольным клубам точно не стоит давить на Трампа, ведь тогда ФК рискуют получить бан от ФИФА, сказал НСН Роман Терюшков.
Если какие-то футбольные сборные решат проигнорировать чемпионат мира по футболу в США, то они рискуют получить бан от ФИФА, сказал НСН член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Роман Терюшков.
В Европе всерьез обсуждают возможный бойкот предстоящего чемпионата мира по футболу из-за желания американского лидера Дональда Трампа присоединить Гренландию к США. За отказ от участия в мундиале уже высказались ряд футбольных функционеров в Германии и Франции. Аналогичные призывы звучат и в британском парламенте. А издание Economist и вовсе утверждает, что вопрос обсуждается на уровне Европарламента в Брюсселе. Терюшков отметил, что Трамп сможет сможет убедить команды приехать на чемпионат в США, который пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.
«ЧМ в США, полагаю, пройдет при любой политической погоде. У Трампа найдутся убедительные аргументы для партнеров и доброжелателей. Если сборные не приедут, то рискуют получить бан от ФИФА. Судя по событиям, в период второго президентского срока, практика давления на Трампа бессмысленна, он всегда давит первым. Тут еще надо постараться отобрать у него это лидерство. Политическим саботажникам ФИФА найдет замену из сборных, не получивших путевку на мундиаль», — сказал собеседник НСН.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил НСН, что медиафутбол в России пользуется большой популярностью, проблемы с его финансированием отражают общую непростую ситуацию в отечественной экономике.
