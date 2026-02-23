Победа Норвегии и россияне на закрытии: В Италии закончились ОИ-2026

К участию в церемонии закрытия Игр-2026 допустили российских спортсменов, которые выступали на Олимпиаде в нейтральном статусе. Хотя на открытии россияне не выходили на парад атлетов, тогда им разрешили присутствовать только на трибунах. При этом шесть российских спортсменов официально примут участие в Паралимпиаде в Италии, в связи с чем ряд стран уже решил бойкотировать церемонию ее открытия.

ПОБЕДА НОРВЕГИИ

Победу в общем медальном зачете на Олимпиаде в Италии одержала Норвегия. Спортсмены из этой страны получили 41 медаль: 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых. При этом Норвегия выиграла Игры-2026 досрочно, еще до их официального завершения в воскресенье.