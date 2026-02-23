Победа Норвегии и россияне на закрытии: В Италии закончились ОИ-2026
С 6 по 15 марта состоятся Паралимпийские игры, в которых официально, а не под нейтральным флагом, примут участие шесть российских паралимпийцев.
Накануне в Италии завершились XXV зимние Олимпийские игры. Победу в общем медальном зачете одержала сборная Норвегии. У атлетов из этой страны 41 медаль.
К участию в церемонии закрытия Игр-2026 допустили российских спортсменов, которые выступали на Олимпиаде в нейтральном статусе. Хотя на открытии россияне не выходили на парад атлетов, тогда им разрешили присутствовать только на трибунах. При этом шесть российских спортсменов официально примут участие в Паралимпиаде в Италии, в связи с чем ряд стран уже решил бойкотировать церемонию ее открытия.
ПОБЕДА НОРВЕГИИ
Победу в общем медальном зачете на Олимпиаде в Италии одержала Норвегия. Спортсмены из этой страны получили 41 медаль: 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых. При этом Норвегия выиграла Игры-2026 досрочно, еще до их официального завершения в воскресенье.
Норвежские атлеты смогли установить рекорд зимних Олимпиад по общему числу медалей. Предыдущий рекорд тоже принадлежал норвежцам. Они заработали 39 медалей на ОИ-2018 в Южной Корее.
На втором месте на Олимпиаде в Италии оказались США. У этой сборной по итогам ОИ 33 медали: по 12 золотых и серебряных, а также девять бронзовых. На третьем месте — Нидерланды. В копилке этой страны 20 медалей: десять золотых, семь серебряных и три бронзовые.
Всего в Италии в рамках соревнований разыграли 116 комплектов наград. Зимние Олимпийские игры проходили в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.
Российские спортсмены, выступавшие под нейтральным флагом, заработали лишь одну награду. «Серебро» России принес ски-альпинист Никита Филиппов. Всего РФ представили 13 атлетов.
«Наши выступили нормально. Они все молоды, впервые попали на Игры, у многих вопрос участия решался практически в последний момент. Я считаю, что им не хватило опыта, но при этом были и очень хорошие выступления», - приводит RT слова члена Международного олимпийского комитета (МОК), президента Федерации тенниса РФ Шамиля Тарпищева.
Между тем, сборная США по хоккею впервые с 1980 года выиграла Олимпийские игры. Американцы в финале обыграли канадцев со счетом 2:1 в овертайме. Президент США Дональд Трамп лично поздравил национальную хоккейную сборную с победой, позвонив им в раздевалку, пишет RT.
Для США это третья победа в истории Олимпиад. При этом Канада остается рекордсменом с девятью титулами. Последний они завоевали в Сочи в 2014 году.
РОССИЯНЕ НА ЗАКРЫТИИ
Российские спортсмены смогли принять участие в церемонии закрытия Олимпиады-2026 и вышли на парад атлетов. На открытии Игр 6 февраля россиян не было. Тогда им разрешили просто присутствовать на трибунах во время мероприятия.
Церемония закрытия ОИ-2026 прошла в амфитеатре «Арена ди Верона». После выхода знаменосцев на арену прошли российские спортсмены без таблички и нейтрального флага. В параде участвовали фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, серебряный призер Олимпиады ски-альпинист Никита Филиппов, передает ТАСС.
«Наши спортсмены приняли участие в церемонии закрытия Игр в Италии! Вернемся большой командой с флагом, гимном и всех победим!» - написал в своем Telegram-канале спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, передает RT.
Во время парада лыжник Савелий Коростелев поднял спортсменку Дарью Непряеву на плечи. Кстати, они примут участие в этапе Кубка мира в Швеции. На зимней Олимпиаде-2026 22-летний Коростелев и 23-летняя Непряева не завоевали медалей.
В свою очередь российский фигурист Петр Гуменник, занявший шестое место в мужском одиночном катании на ОИ, и показавший лучший результат на Олимпиаде среди россиян со времен фигуриста Евгения Плющенко, опубликовал фото со спортсменом из США Ильей Малининым.
«Олимпиада закончилась! Буду скучать», - написал под снимком Гуменник, передает RT.
БОЙКОТ НА ПАРАЛИМПИАДЕ
Следом за XXV зимними Олимпийскими играми в Италии с 6 по 15 марта пройдет Паралимпиада. 20 января Международный паралимпийский комитет (IPC) позволил российским спортсменам отправиться на Паралимпийские игры-2026 на общих основаниях. Так, россияне впервые с 2014 года смогут выступить на этих Играх с флагом и национальным гимном. Российских спортсменов на Паралимпиаде-2026 будет шестеро.
Телеведущий Дмитрий Губерниев в интервью «Газете.Ru» заявил, что данное решение является прорывным в отношении российского спорта.
«Я это связываю с торжеством спортивной дипломатии. Наше паралимпийское движение — мощнейшее средство реабилитации и для военнослужащих, и для обычных людей», - сказал он.
Однако позже пять стран приняли решение о бойкоте церемонии открытия Паралимпийских игр из-за допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под национальной символикой, передает «РБК Спорт». Первой о бойкоте церемонии открытия заявила сборная Украины.
Паралимпийский комитет этой страны назвал решение допустить россиян и белорусов политически мотивированным. Позже к протесту присоединились Эстония, Литва, Польша и Чехия. В Паралимпийском комитете Эстонии заявили, что официальные лица страны не будут присутствовать на мероприятиях, однако спортсмены продолжат подготовку и выступление по расписанию.
Ранее Дмитрий Губерниев в интервью НСН подчеркнул, что никто не вправе требовать золотых медалей от российских спортсменов, которые допущены к участию в зимней Олимпиаде в Италии.
